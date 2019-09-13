親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

世籃賽／尤伊二度延長飆冷箭 西班牙退澳洲晉決賽

夜市抵用券屏東縣無處可用 旅遊業、攤販急跳腳

運動筆記登上世界的舞台-如何把高原融入我的訓練中?【教練！我想跑步！】我該喝多少水？找到自己的補水策略
健行筆記Fun Life 療癒、放空，超紓壓！公園近郊拈花惹草抓蟲去＠中埔山福州山步道
NBA焦點球員- Kemba Walker & Harrison Barnes (9月12日)焦點球員- Bogdan Bogdanovic (9月12日)

田徑／擲、跳部培訓隊鹿兒島移訓 完善設施令人讚嘆

2019-09-13 17:33聯合報 記者劉肇育╱即時報導

國訓中心競技強化委員會召集人陳全壽（右二）前往鹿兒島訪視我國田徑培訓隊投擲、跳遠...
國訓中心競技強化委員會召集人陳全壽（右二）前往鹿兒島訪視我國田徑培訓隊投擲、跳遠與撐竿跳選手教練移地訓練狀況。圖／中華田徑協會提供
分享
為了爭取更多的東京奧運參賽資格，中華田徑隊在八月中和九月初兵分兩路前往日本靜岡以及鹿兒島進行移訓，而今天國訓中心競技強化委員會召集人陳全壽在中華田徑協會秘書長王景成等人陪同下，前往鹿兒島大崎町的日本田徑訓練中心訪視擲、跳部選手的移地訓練狀況。

中華田徑隊近一個月分兩梯次前往日本移訓，包括楊俊瀚、陳傑等徑賽選手在八月中前往靜岡移訓，而擲部、跳遠、撐竿跳選手則是在2日前往日本鹿兒島大崎町的日本田徑訓練中心移訓。

國訓中心競技強化委員會召集人陳全壽、中華田協顧問康世平教授、教育部體育署訓輔委員江文俊、中華田協秘書長王景成、副秘書長鄭世忠，特別前往日本田徑訓練中心大隅站訪視我國田徑培訓隊投擲、跳遠與撐竿跳選手教練移地訓練狀況。

大崎町的這座田徑訓練中心是日本田徑協會指定國家代表隊訓練場地，今年6月時中華田協和日本鹿兒島大崎町就簽訂賽前集訓協定書，將安排我國代表隊前往該地移訓。大崎町訓練中心包含了一座室內田徑場、室外田徑場、投擲場，其中室內場地包含了直線跑道、撐竿跳場地等，設備完善程度也讓前往探視的中華田協人員讚嘆，指出大崎町雖然只是鹿耳島的一個城鎮，但訓練場所卻完敗我國所有大專院校。

鹿兒島大崎町的日本田徑訓練中心。圖／中華田徑協會提供
鹿兒島大崎町的日本田徑訓練中心。圖／中華田徑協會提供
分享
鹿兒島大崎町的日本田徑訓練中心擁有一座室內田徑場。圖／中華田徑協會提供
鹿兒島大崎町的日本田徑訓練中心擁有一座室內田徑場。圖／中華田徑協會提供
分享

田徑楊俊瀚
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

12強賽／中日戰備受矚目 預售票開賣秒殺

2019-09-13 17:21

角力／奧培隊征戰世界成人錦標賽 力拚東奧參賽資格

2019-09-13 16:44

網球／不敵百名外日將 謝淑薇廣島女網無緣衛冕

2019-09-13 12:13

空手道／上周東京奪銀 文姿云甩低潮

2019-09-13 00:15

羽球／連3金獲嘉市表揚 吳昶潤：不斷挑戰自我

2019-09-12 23:54

桌球／台北青少年公開賽 12國200選手同場較勁

2019-09-12 20:05

空手道／與教練達協議 文姿云東京公開賽奪銀甩低潮

2019-09-12 18:00

空手道／獲個人肖像信用卡 文姿云要裱匡給小孩看

2019-09-12 16:54

美網／女單新科冠軍喊話 德瑞克回應恭賀

2019-09-12 16:52

排球／亞洲女排邀請賽14日開打 4國5隊爭金盃

2019-09-12 16:17

美網／納達爾扛票房 男單決賽進場觀眾破紀錄

2019-09-12 14:59

企排／就是不服氣 陳菀婷重返賽場喊拚雙料冠軍

2019-09-12 14:32

PGA／獲年度最佳球員獎 麥克羅伊：已期待下個賽季

2019-09-12 11:07

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

世籃賽／首節就輸25分 美國不敵塞爾維亞改寫最差戰績

2019-09-12 21:11

世籃賽／奧運組軍 美籃協主席：會記得今年誰退

2019-09-13 08:16

MLB／連兩年逃不過手術 大谷膝蓋動刀本季報銷

2019-09-13 07:59

世籃賽／美國再次刷新黑歷史 東奧必派夢幻大軍

2019-09-13 01:35

世籃賽／美國兵敗 勇士格林挺身號召球星參戰

2019-09-13 15:12

MLB／大谷本季報銷 賽季結算掉頭盔32次

2019-09-13 08:17

世籃賽／美國、塞爾維亞排名賽碰頭 波總自嘲：輸家哥倆好

2019-09-13 10:13

柯爾、韋蘭德大殺四方 堪稱史上最強雙王牌之一

2019-09-13 07:00

世籃賽／美國首次跌落6名外 改寫最差名次

2019-09-13 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top