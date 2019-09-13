田徑／擲、跳部培訓隊鹿兒島移訓 完善設施令人讚嘆
為了爭取更多的東京奧運參賽資格，中華田徑隊在八月中和九月初兵分兩路前往日本靜岡以及鹿兒島進行移訓，而今天國訓中心競技強化委員會召集人陳全壽在中華田徑協會秘書長王景成等人陪同下，前往鹿兒島大崎町的日本田徑訓練中心訪視擲、跳部選手的移地訓練狀況。
中華田徑隊近一個月分兩梯次前往日本移訓，包括楊俊瀚、陳傑等徑賽選手在八月中前往靜岡移訓，而擲部、跳遠、撐竿跳選手則是在2日前往日本鹿兒島大崎町的日本田徑訓練中心移訓。
國訓中心競技強化委員會召集人陳全壽、中華田協顧問康世平教授、教育部體育署訓輔委員江文俊、中華田協秘書長王景成、副秘書長鄭世忠，特別前往日本田徑訓練中心大隅站訪視我國田徑培訓隊投擲、跳遠與撐竿跳選手教練移地訓練狀況。
大崎町的這座田徑訓練中心是日本田徑協會指定國家代表隊訓練場地，今年6月時中華田協和日本鹿兒島大崎町就簽訂賽前集訓協定書，將安排我國代表隊前往該地移訓。大崎町訓練中心包含了一座室內田徑場、室外田徑場、投擲場，其中室內場地包含了直線跑道、撐竿跳場地等，設備完善程度也讓前往探視的中華田協人員讚嘆，指出大崎町雖然只是鹿耳島的一個城鎮，但訓練場所卻完敗我國所有大專院校。
留言