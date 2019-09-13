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角力／奧培隊征戰世界成人錦標賽 力拚東奧參賽資格

2019-09-13 16:44聯合報 記者劉肇育╱即時報導

里約奧運國手陳玟陵明天將參加世界成人角力錦標賽力拚奧運資格。圖／體育署提供
里約奧運國手陳玟陵明天將參加世界成人角力錦標賽力拚奧運資格。圖／體育署提供
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我國奧運各培訓隊選手目前正值爭取2020東京奧運參賽資格最重要的備戰階段，奧運角力培訓隊陳玟陵、張惠慈等9位選手已前往哈薩克阿斯坦那，參加明天至22日舉行的「2019年世界成人角力錦標賽」，該場賽事也是由國際角力總會所公布取得東京奧運角力參賽資格的賽事之一。

體育署表示，截至今天為止，我國共有4個運動種類取得12席參賽資格，包括射擊3席、射箭6席、田徑1席及游泳2席。而角力是我國競技運動重點發展的運動種類之一，希望可順利取得2020東京奧運角力參賽資格。

體育署輔導中華角力協會擬訂長期培育計畫，積極推動培育優秀或具潛力運動選手，持續建立我國角力奧亞運國家代表隊、青年國家隊及青少年國家隊之接班梯隊，期盼於奧亞運及重要國際角力競賽取得優異成績。

體育署表示，為延續角力在世界錦標賽及亞運創下好的佳績，故自亞運結束後，隨即偕同國家運動訓練中心及角力協會啟動備戰2020東京奧運培訓作業，除輔導協會聘請烏茲別克籍教練指導國家培訓隊，逐步提升選手專項技術外，同時，為備戰此次賽事，角力隊更於8月14日提早至哈薩克展開為期1個月的移地訓練及適應當地環境，協助選手及教練在資源充足且無後顧之憂下，積極展開培訓，為接下來比賽中能獲取比賽強度和經驗，更期盼能順利取得奧運參賽資格。

此次在哈薩克阿斯坦那特舉行的2019年世界成人角力錦標賽，是取得東京奧運角力參賽資格的資格賽之一，如獲得各量級前5名將取得參賽資格，此次由陳玟陵參加女子自由式68公斤級與張惠慈參加女子自由式76公斤級比賽，以爭取我國2020東京奧運最大量參賽資格人數。

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