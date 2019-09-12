桌球／台北青少年公開賽 12國200選手同場較勁

2019-09-12 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



戴茗葦。 報系資料照 分享 facebook 2019年台北青少年桌球公開賽將於25至29日於台北體育館舉辦，今年賽事共有包括我國在內共計12國、200位選手將角逐1萬1000美元總獎金，而我國好手馮翊新、戴茗葦等人也將力拚把金牌留下。

今年台北青少年桌球公開賽是中華桌球協會第八次承辦國際性青少年桌球賽，此競技活動的辦理對於國內推展青少年桌球運動是一大推手。

本屆參賽的國家有來自亞洲、歐洲及北美洲，計有日本、南韓、香港、新加坡、泰國、印度、伊朗、馬來西亞、挪威、美國、威爾斯及我國等12國的優秀青少年男、女選手，合計約200位，將角逐18歲、15歲男、女團體賽及單、雙打，共12個獎項，總獎金1萬1000美元。

今年各國選手水準都很高，包括亞洲傳統強隊日本、南韓及近期在國際賽表現優異的香港等，另外，我國優秀選手馮翊新、戴茗葦、黃彥誠、于修婷、蔡豐恩、蔡育勤、簡彤娟等也都想把金牌留在台灣，比賽精彩可期。

中華桌協為了提高球迷觀賞球賽的意願及參與感，也將特別辦理摸彩活動，將於26日團體賽決賽及29日個人決賽頒獎後舉行。首獎為平板電腦3台，以及其他多項獎品，也於比賽場館內設置球迷體驗區。