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空手道／與教練達協議 文姿云東京公開賽奪銀甩低潮

2019-09-12 18:00聯合報 記者劉肇育╱即時報導

儘管今年亞錦賽前因為心態問題陷入調整低潮，但空手道小清新文姿云與教練在溝通後達成協議，讓她在今年東京公開賽期間擺脫低潮，在女子55公斤級拿下銀牌，接下來也將會以取得奧運門票與備戰奧運繼續做準備。

由於東京奧運空手道女子50公斤與55公斤量級合併，兩量級奧運積分榜前兩名的選手最終將能取得奧運參賽門票，而目前文姿云在女子55公斤級中排名僅次於這次東京公開賽奪金的烏克蘭選手特里加（Anzhelika Terliuga），如能維持排名，就能取得奧運參賽資格。

談到這次東京公開賽正是在明年奧運比賽場地舉辦，文姿云坦言其實心情上並沒有太大的不同，不過對於決賽輸給特里加，她則說：「她是一名速度沒有很快，力量也沒有很大的選手，不過就是有一腳如果被她抓到時機，就很容易被攻擊到，這也讓我必須繼續加強攻擊後的防守。」

雖然目前仍在東京奧運積分榜的安全範圍內，但文姿云透露其實在今年亞錦賽前自己一度因為太過在意勝負，以及對於教練指導方式的不適應而陷入低潮，所幸在與教練溝通後達成協議，「教練答應我在明年東京奧運前都不再罵我，雖然我知道他的初衷都是為我好，但有時候就是那個口氣會讓我覺得自己像個笨蛋，甚至會流下淚來，所以現在他也答應要換一個方式和口氣，我們兩個有打勾勾，他還說如果他口氣不好我可以回嗆他。」

儘管已經在亞運會上完成二連霸，但文姿云坦言爭取奧運積分對她來說是個煎熬，不過在東京公開賽摘銀後，算是突破了煎熬期，「接下來我會繼續研究其他各國選手，然後學著讓自己在場上的變化能夠更快一點。」

文姿云（左2）在東京公開賽摘銀擺脫低潮，接下來將放眼東奧備戰。記者劉肇育／攝影
文姿云（左2）在東京公開賽摘銀擺脫低潮，接下來將放眼東奧備戰。記者劉肇育／攝影
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文姿云亞運
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