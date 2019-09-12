空手道／獲個人肖像信用卡 文姿云要裱匡給小孩看
空手道「小清新」文姿云被視為我國明年東京奧運奪牌熱門選手之一，在今天作為奧運唯一官方支付科技合作夥伴的Visa也宣布與她簽約，文姿云不僅將加入Visa代表隊，還獲得一張印有個人肖像的專屬卡，雙方將合作一起在東京奧運寫下佳績。
文姿云上周剛在東京公開賽中拿下女子55公斤級銀牌，而目前她在奧運積分排行榜上也在女子55公斤級排名在第二名，只要能繼續維持前二名的排名，她就能取得明年東京奧運參賽門票。
為了支持文姿云在明年東京奧運上創下佳績，奧運唯一官方支付科技合作夥伴的Visa也在今天與她簽約，歡迎她加入旗下Visa代表隊，Visa台灣區總經理麻少華說：「Visa自從2000年以來，已累積贊助400多位奧運與殘障奧運選手，體現Visa包容、創新、合作的核心精神，未來我們也將協助她在世界運動舞台發光發熱。」
文姿云則表示，能夠在運動生涯巔峰時有機會站上奧運舞台，並加入Visa代表隊，真的相當榮幸，在今天記者會上她也獲得一張Visa為她特製印有個人肖像的專屬卡，讓文姿云開心的表示要裱框起來，未來給孩子看，「其實聽到有這樣的機會時覺得蠻不可思議的，畢竟很難得有機會被印在卡上，不過要怎麼使用它我還要想想，因為真的很有紀念價值。」
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