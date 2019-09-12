空手道／獲個人肖像信用卡 文姿云要裱匡給小孩看

2019-09-12 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



空手道「小清新」文姿云被視為我國明年東京奧運奪牌熱門選手之一，在今天作為奧運唯一官方支付科技合作夥伴的Visa也宣布與她簽約，文姿云不僅將加入Visa代表隊，還獲得一張印有個人肖像的專屬卡，雙方將合作一起在東京奧運寫下佳績。

文姿云上周剛在東京公開賽中拿下女子55公斤級銀牌，而目前她在奧運積分排行榜上也在女子55公斤級排名在第二名，只要能繼續維持前二名的排名，她就能取得明年東京奧運參賽門票。

為了支持文姿云在明年東京奧運上創下佳績，奧運唯一官方支付科技合作夥伴的Visa也在今天與她簽約，歡迎她加入旗下Visa代表隊，Visa台灣區總經理麻少華說：「Visa自從2000年以來，已累積贊助400多位奧運與殘障奧運選手，體現Visa包容、創新、合作的核心精神，未來我們也將協助她在世界運動舞台發光發熱。」