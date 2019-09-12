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美網／女單新科冠軍喊話 德瑞克回應恭賀

2019-09-12 16:52聯合報 記者曾思儒╱即時報導

19歲的加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu）今年美網女單決賽拍下美國名將小威廉絲（Serena Williams），生涯第一度闖大滿貫決賽就抱回冠軍，成為加拿大最炙手可熱的球星；她本周以新科大滿貫冠軍身分衣錦還鄉召開記者會，還透露和加拿大著名饒舌歌手德瑞克（Drake）的一段互動。

德瑞克是著名的NBA暴龍隊球迷，暴龍今年摘下隊史第一座NBA總冠軍，締造新頁的旅程幾乎都看得到德瑞克身影，不過安德里斯庫打下美網金盃後，遲遲沒等到同胞偶像發文祝賀，讓她上節目時和德瑞克公開喊話「我在等你」。

這番公開喊話馬上收到效果，安德里斯庫今天在加拿大舉辦記者會，席間透露收到了德瑞克的恭賀訊息，「事實上，我還和他對到話了，真不真實，他回說『我來了，恭喜，我們都以妳為榮，我很喜歡妳發的每篇文，我以為妳會看到』。」

19歲新星笑說，她使用社群平台並不頻繁，大多是自己發文，可能因此漏掉德瑞克的發文，「但，對，這很酷，我甚至不知道要回些什麼，這花了我好一段時間。」

這段插曲意外成為美網後一個話題，還有美國媒體猜測，德瑞克沒有第一時間發文，可能因為他曾在2011年公開支持小威，兩人2015年甚至有一段情。

小威廉絲安德里斯庫美網
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