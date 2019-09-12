排球／亞洲女排邀請賽14日開打 4國5隊爭金盃

2019-09-12 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽」將在9月14日至19日在台北體育館登場。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 「台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽」將在9月14日至19日在台北體育館登場，地主中國人纖及極速超跑隊將迎戰日本、泰國及菲律賓等隊，力求將金盃留在台灣。

首度舉辦的亞洲女排邀請賽是台灣自2014年辦理亞青女子排球錦標賽後，時隔五年再度舉辦女排國際賽，這次共有3支外國勁旅前來參賽，包含日本一級聯賽的Denso Airybees、菲律賓聯賽冠軍隊伍Petro Gazz Angels以及泰國U23班底國家隊。

地主也派出極速超跑、中國人纖兩支球隊應戰，極速超跑今年找回「阿非」陳菀婷、舉球員楊宜真及企排得分后王欣婷等明星球員回鍋，陣容積極補強，陳菀婷表示，非常期待這次的比賽，自己也會努力拚戰每一場比賽，希望能將冠軍留在台灣。

另一支地主球隊中纖則在中華女排隊長張瓈文、羅儀璟帶領下與各國好手切磋，張瓈文表示，這次比賽沒有特別想要對上哪一隊，自己都會抱持著學習的心態。