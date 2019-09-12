企排／就是不服氣 陳菀婷重返賽場喊拚雙料冠軍

2019-09-12 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「阿非」陳菀婷加入極速超跑女排隊。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 離開球場近兩年，前中華女排「最帥隊長」陳菀婷難捨對排球的熱情，再度重返賽場加入極速超跑女排隊，「阿非」透露重返賽場的關鍵是「不服氣」，想證明自己在受傷後仍有實力可以打球，她也霸氣喊出今年企排目標，「就是要雙料冠軍。」

極速超跑女排隊在2018年成立，今年還與國立體大合作成立國體大女排隊，也成為極速超跑的搖籃；國體大女排隊今年在大專盃將從公開二級開始打起，她們也喊出目標3年內要擊敗台師大、台電隊，目標成為國內女排第一。

而今天活動最大亮點就是睽違近兩年再度重返排球賽場的「阿非」陳菀婷，她在2017年台北世大運時爆紅，2018年因傷而褪下球衣，轉執八德國中女排教鞭，但她仍難捨對排球的熱情，決定再給自己一個挑戰夢想的機會，加入極速超跑。

「其實一直都很想重返這個舞台，去年企排我有幾次到現場看極速超跑的比賽，看到她們對排球的熱情，讓我回想到當初對排球的那份心。」陳菀婷坦言，當初也是考慮了快半年時間才做出決定。

「當教練後自己變得更為沈穩，想的事情也跟球員完全不同。」陳菀婷回憶這一年的執教過程，雖有挫折但也有收穫，「教練最重要的是『帶心』，就像現在我在隊上是學姊，帶學妹也是要帶心。」

經歷一年多的空窗期，「阿非」更知道已落後其他人很多，要跟上就必須要付出更大的努力，「就是要下定決心，決定要回來就要把該做的都做好，做好心理準備。」