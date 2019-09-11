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排球／第46屆永信盃28日開打 326隊齊聚鐵砧山

2019-09-11 18:44聯合報 記者劉肇育╱即時報導

第46屆永信盃將在9月28日至10月1日在台中大甲鐵砧山永信運動公園舉行。圖／海...
第46屆永信盃將在9月28日至10月1日在台中大甲鐵砧山永信運動公園舉行。圖／海碩整合行銷提供
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永信杯全國排球錦標賽今年邁入第46屆，本屆共有326隊將於28日至10月1日在台中大甲鐵砧山永信運動公園以球會友，今年賽事也打出「Born To V」口號，傳達每個排球人從小到大「為排球而生」的熱血精神。

深耕排壇近半個世紀的永信杯，被譽為「排壇甲子園」，也是全國參加總隊數最多、規模最大的綠能排球賽事。永信藥品創辦人會長李天德在年少時就與排球結下緣分，在排球運動當中，他感受到團隊合作精神，希望透過永信杯鼓勵大家多運動，增進群體的健康，創造團結、和諧的社會。

永信杯全國排球錦標賽大會會長李芳裕表示，如同李天德會長所說：「藥補不如食補，食補不如運動。」希望大家在追求榮耀的同時也要追逐健康，人生過程中保持健康才能夠得到真正的勝利。

教育部體育署競技運動組科長周德倫為前國家隊男排選手，他肯定永信藥品長期支持排球運動，他也表示永信杯為每個排球人的共同回憶，具有珍貴的傳承意義；台中市政府運動局局長李昱叡提到，台中市政府會全力協助永信杯，努力推廣排球運動。

記者會邀請到前國家隊選手許美中擔任擊球揭幕的角色之外，還向大家分享自己參與過永信杯的經驗與感受，並在最後將永信杯賽事專用球傳承給台北市五常國小排球隊，除了象徵世代的交替之外，更意味著永信杯是一個永續經營並且孕育出多位排球好手的賽事，他也勉勵小選手們不要放棄在場上的每顆球，並要好好享受每場比賽。　

永信杯全國排球錦標賽28日將在台中大甲鐵砧山永信運動公園開打，賽事代言人吳宗軒也會在當天現身給球迷朋友們鼓勵，期待大家能夠一同身體力行，踴躍支持排球運動。

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