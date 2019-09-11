世籃賽／魯比歐登助攻王 教頭：我永遠的主控

2019-09-11 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2010年首登世界盃賽場，28歲西班牙主控魯比歐（Ricky Rubio）在個人生涯第22場世界盃（原世錦賽）出賽，累計115助攻，改寫阿根廷普基歐尼（Pablo Prigioni）的紀錄而登頂。主帥卡里奧羅（Sergio Scariolo）說，只要他執教的一天，魯比歐就是主控。

昨日迎戰波蘭，魯比歐攻下全隊最佳19分、9助攻，小加索（Marc Gasol）挹注10分、7助攻，率隊90：78收拾波蘭，挺進四強，四強將迎戰澳洲與捷克一役勝方。

「能夠與我的偶像齊名是我的榮幸。」魯比歐表示，過去曾多次和普基歐尼對位，從中獲益良多，當年普基歐尼花24場比賽登頂，魯比歐僅用22場改寫紀錄，「能夠與他並肩，對我而言是莫大的光榮。」

15歲參與職業賽處女秀，17歲時在2008年北京奧運首披國家隊戰袍，2009年在西班牙歐錦賽奪冠，卡里奧羅就認定魯比歐是他的主控。

卡里奧羅回憶，出發世界盃前，才在球館看到一張2009年歐錦賽奪冠的相片，當時魯比歐還像個孩子，「10年前他才18歲，當我接手國家隊時，就下定決心，只要我執教的一天，他就是我的先發控球。他實在太特別，總有獨到方法，在助攻和得分間找到平衡。」