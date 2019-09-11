親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

運動筆記想跑快投胎比較快？最大攝氧量有意義，但非絕對的意義精工馬＿愛的記憶
健行筆記大崙頭尾山/翠山步道2019大溪韭菜花季九月雪浪漫登場
NBA焦點球員- Willy Hernangomez (9月10日)焦點球員- Ricky Rubio (9月10日)

世籃賽／魯比歐登助攻王 教頭：我永遠的主控

2019-09-11 10:28聯合報 記者林宋以情╱即時報導

2010年首登世界盃賽場，28歲西班牙主控魯比歐（Ricky Rubio）在個人生涯第22場世界盃（原世錦賽）出賽，累計115助攻，改寫阿根廷普基歐尼（Pablo Prigioni）的紀錄而登頂。主帥卡里奧羅（Sergio Scariolo）說，只要他執教的一天，魯比歐就是主控。

昨日迎戰波蘭，魯比歐攻下全隊最佳19分、9助攻，小加索（Marc Gasol）挹注10分、7助攻，率隊90：78收拾波蘭，挺進四強，四強將迎戰澳洲與捷克一役勝方。

「能夠與我的偶像齊名是我的榮幸。」魯比歐表示，過去曾多次和普基歐尼對位，從中獲益良多，當年普基歐尼花24場比賽登頂，魯比歐僅用22場改寫紀錄，「能夠與他並肩，對我而言是莫大的光榮。」

15歲參與職業賽處女秀，17歲時在2008年北京奧運首披國家隊戰袍，2009年在西班牙歐錦賽奪冠，卡里奧羅就認定魯比歐是他的主控。

卡里奧羅回憶，出發世界盃前，才在球館看到一張2009年歐錦賽奪冠的相片，當時魯比歐還像個孩子，「10年前他才18歲，當我接手國家隊時，就下定決心，只要我執教的一天，他就是我的先發控球。他實在太特別，總有獨到方法，在助攻和得分間找到平衡。」

世錦賽Marc GasolRicky Rubio
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

世足資格賽／「輸了該贏的比賽」 陳柏良泛淚道歉

2019-09-10 23:57

足球／主場吞2連敗 中華隊喊對不起

2019-09-10 22:46

為運動留才 中市府加碼選手培訓獎金

2019-09-10 23:26

足球／主場失守不敵尼泊爾 隊長陳柏良落男兒淚

2019-09-10 21:16

高球／和潘政琮同天奪冠 台小將喊奇蹟

2019-09-10 20:28

足球／世界盃抗尼泊爾 中華隊半場落後1球

2019-09-10 20:21

車神舒馬赫送巴黎 準備接受幹細胞治療

2019-09-10 19:51

桌球／林昀儒擔任反毒大使 透過聽音樂吃美食抒壓

2019-09-10 18:43

台維斯盃／夢幻隊伍征港 莊吉生：陣容不能再更好

2019-09-10 18:24

高球／潘政琮剛買房 拚目標更有動力

2019-09-10 18:04

高球／和伍茲同組競技 潘政琮「做功課」列話題

2019-09-10 17:13

鐵人三項／戴順澤宮帽意外爆紅 艾登：真的愛台灣

2019-09-10 17:06

奧會／國際婦女與運動研討會 我與聖露西亞簽署協議

2019-09-10 13:19

世足資格賽／主場必殺令 中華要踩尼泊爾

2019-09-10 00:53

海碩男網／澳洲話題球星參賽 湯米奇成焦點

2019-09-09 19:31

世足資格賽／戰尼泊爾名單出爐 陳浩瑋無礙繼續拚

2019-09-09 18:38

世足資格賽／中華享主場優勢 戰尼泊爾下必勝令

2019-09-09 17:09

網球／芭蒂將返球后 並入選WTA年終賽

2019-09-09 16:59

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／等了15場張育成首轟出爐 旅美台將第四人

2019-09-10 12:31

世籃賽／新賽制太刺激 波總：不想每年經歷一次

2019-09-10 09:19

MLB／張育成炸裂3分砲 教頭：相信能激勵他

2019-09-10 14:16

NBA／卡珍斯恐整季報銷 傳湖人申請傷病特例

2019-09-10 16:00

一連串不可思議 U18中華隊攀上世界最頂端

2019-09-11 07:00

世籃賽／字母哥未獲尊重 希臘主帥要求裁判禁賽

2019-09-10 14:23

NBA／安全性考量 新球季「忍者式」頭帶禁用

2019-09-10 11:21

2019世界盃籃球賽 8強賽最新賽程與戰績表

2019-09-10 21:00

世籃賽／伊朗隔12年重返奧運 哈達迪：從沒想過

2019-09-10 10:45

ABL／槓上富邦 寶島夢想家：有台灣獨家參賽權

2019-09-10 16:45

MLB／紅襪再遭洋基完封 衛冕美聯東區機率歸零

2019-09-10 11:37

世籃賽／39歲史柯拉強襲 阿根廷扳倒塞爾維亞

2019-09-10 21:06

NBA／ 詹皇點名接得分之鑰 AD要搶最佳防守獎

2019-09-10 12:17

日職／到二軍找手感 王柏融對涌井秀章敲3分砲

2019-09-10 15:03

世籃賽／帶病上陣搶勝 華克：我撐過來了

2019-09-10 09:44

世籃賽／魯比歐紀錄夜宰波蘭 西班牙4強就位

2019-09-10 23:47

MLB／失控球被張育成開轟 安德森痛苦雙手抱頭

2019-09-10 15:22

MLB／張育成笑中帶淚 首轟球獻給已故父親

2019-09-10 15:32

MLB／胡金龍障礙超難破 生涯第2打席就開轟

2019-09-10 16:16

日職／王柏融一日兩戰 二軍開轟一軍代打仍熄火

2019-09-10 20:28

世籃賽／澳洲險勝法國奪分組第一 8強閃過美國

2019-09-10 11:18

世籃賽／「不用年齡當數據」 史柯拉打爆塞國

2019-09-10 23:55

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

MLB／洋基14勝5敗重創紅襪 紐郵：甜蜜復仇

2019-09-10 18:03

MLB／阿隆索雙響 47轟獨居聯盟全壘打王

2019-09-10 10:43

足球／主場失守不敵尼泊爾 隊長陳柏良落男兒淚

2019-09-10 21:16

MLB／還想要冠軍戒 沙巴西亞不開刀帶傷續拚

2019-09-11 06:41

比金鶯、馬林魚還慘 老虎變病貓狂吞百敗

2019-09-11 07:00

MLB／太空人7轟強碾運動家 近2戰豪取36分

2019-09-10 12:20

鐵人三項／戴順澤宮帽意外爆紅 艾登：真的愛台灣

2019-09-10 17:06

足球／主場吞2連敗 中華隊喊對不起

2019-09-10 22:46

車神舒馬赫送巴黎 準備接受幹細胞治療

2019-09-10 19:51

MLB／台灣第四人！張育成開轟 敲飛天使

2019-09-10 23:48

中職／蘇智傑第25轟出爐 江國豪吞下生涯首敗

2019-09-10 23:00

MLB／若馬丁利走人誰接馬林魚？波沙達被點名

2019-09-11 08:55

世足資格賽／「輸了該贏的比賽」 陳柏良泛淚道歉

2019-09-10 23:57

日職／歐力士9連不勝 張奕拚羅德搶第3勝

2019-09-10 17:18

協會盃成棒 最新比分與賽程表

2019-09-10 18:12

U18世青賽／中華隊封王 玉山請你喝咖啡

2019-09-10 23:53

MLB／今日戰績表 本季基襪戰洋基14勝5負佔上風

2019-09-10 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top