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足球／主場吞2連敗 中華隊喊對不起

2019-09-10 22:46聯合報 記者曾思儒╱即時報導

中華男足0：2不敵尼泊爾隊，主場吞下二連敗，隊長陳柏良（前）難過落淚。記者余承翰...
中華男足0：2不敵尼泊爾隊，主場吞下二連敗，隊長陳柏良（前）難過落淚。記者余承翰／攝影
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面對排名較低又客場長途征戰的尼泊爾隊，中華男足隊今天卻沒把握主場優勢，世界盃亞洲區資格賽第二輪第2戰開賽3分鐘就被進球，最終0：2吞下2連敗，積分仍沒開張，等於和第三輪資格說再見。

世界盃亞洲區資格賽第二輪隊伍共有40隊，分成8組，分組龍頭和4支分組排名第2戰績最佳的隊伍，共12隊進入第三輪；主場連輸兩場的中華隊，下戰10月15日仍在主場迎敵，但在高雄龍騰足球場迎戰的是排名更高的澳洲隊，想拚勝場難度再提升。

中華隊教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）坦言對今天結果失望，「很抱歉沒能贏球。」他表示球隊有創造出很多機會，但都差臨門一腳，下月迎戰澳洲隊前會檢視問題，從中學習，重振旗鼓迎戰澳洲隊。

中華隊隊長陳柏良賽後忍不住掉淚，開口第一句話就喊抱歉，「對不起，我們輸了一場該贏的比賽。」他認為台灣球員整體有進步，但和世界距離仍有落差，彼此需要更勇敢，把團隊放在第一位。

尼泊爾第二輪首戰0：7慘敗給科威特隊，再經過超過12小時飛行轉戰台灣，球隊卻能克服劣勢，在比斯塔（Anjan Bista）上、下半場各進一球下勝場開張。

「我們很需要這場勝利，我非常開心。」尼泊爾教練卡林（Johan Kalin）多次強調，上一場雖大崩盤，但昨天也和球員信心喊話，要記取教訓後專注在今天比賽，他還拿巴西隊2014年世界盃1：7慘敗給德國隊當例子，激勵球員往前走，很高興球員也把握住機會。

中華隊陳柏良
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