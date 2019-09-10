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圖／中華男足不敵尼泊爾 隊長陳柏良難過落淚

2019-09-10 22:13聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

中華男足今晚在台北田徑場迎戰2022卡達世界盃資格賽第二輪對手尼泊爾，但中華隊開賽3分鐘就被攻破球門，雖然隨後試圖力挽狂瀾，但都沒能把握機會，終場以0：2在主場吞下2連敗，隊長陳柏良賽後也忍不住落淚。

中華男足在台北田徑場迎戰2022卡達世界盃資格賽第二輪以0：2不敵尼泊爾隊，球迷...
中華男足在台北田徑場迎戰2022卡達世界盃資格賽第二輪以0：2不敵尼泊爾隊，球迷在場邊給予球員鼓勵。記者余承翰／攝影
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中華隊洪子貴（中）企圖頭鎚射門。記者余承翰／攝影
中華隊洪子貴（中）企圖頭鎚射門。記者余承翰／攝影
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中華隊吳俊青（右）企圖在球門前頭槌射門，遭到尼泊爾隊門將先行把球頂出。記者余承翰...
中華隊吳俊青（右）企圖在球門前頭槌射門，遭到尼泊爾隊門將先行把球頂出。記者余承翰／攝影
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中華隊陳瑞杰（左）在尼泊爾球員面前頭鎚射門。記者余承翰／攝影
中華隊陳瑞杰（左）在尼泊爾球員面前頭鎚射門。記者余承翰／攝影
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中華隊隊長陳柏良（左）在人群中找尋空檔射門。記者余承翰／攝影
中華隊隊長陳柏良（左）在人群中找尋空檔射門。記者余承翰／攝影
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中華男足在台北田徑場迎戰2022卡達世界盃資格賽第二輪以0：2不敵尼泊爾隊，在主...
中華男足在台北田徑場迎戰2022卡達世界盃資格賽第二輪以0：2不敵尼泊爾隊，在主場吞下二連敗，隊長陳柏良（前）難過落淚。記者余承翰／攝影
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尼泊爾隊比斯塔（Anjan Bista）（中）單場獨進兩球，在進球後歡呼慶祝。記...
尼泊爾隊比斯塔（Anjan Bista）（中）單場獨進兩球，在進球後歡呼慶祝。記者余承翰／攝影
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中華男足在台北田徑場迎戰2022卡達世界盃資格賽第二輪以0：2不敵尼泊爾隊，在主...
中華男足在台北田徑場迎戰2022卡達世界盃資格賽第二輪以0：2不敵尼泊爾隊，在主場吞下二連敗。記者余承翰／攝影
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中華隊陳浩瑋射門打偏後，失望地掩面。記者余承翰／攝影
中華隊陳浩瑋射門打偏後，失望地掩面。記者余承翰／攝影
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中華男足在台北田徑場迎戰2022卡達世界盃資格賽第二輪以0：2不敵尼泊爾隊，在主...
中華男足在台北田徑場迎戰2022卡達世界盃資格賽第二輪以0：2不敵尼泊爾隊，在主場吞下二連敗，隊長陳柏良（前）難過落淚。記者余承翰／攝影
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中華隊陳浩瑋（左）射門打在尼泊爾隊球員身上。記者余承翰／攝影
中華隊陳浩瑋（左）射門打在尼泊爾隊球員身上。記者余承翰／攝影
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中華隊吳俊青（左）與尼泊爾隊球員奮力搶球。記者余承翰／攝影
中華隊吳俊青（左）與尼泊爾隊球員奮力搶球。記者余承翰／攝影
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中華隊溫智豪（右）射門遭到尼泊爾隊球員擋下。記者余承翰／攝影
中華隊溫智豪（右）射門遭到尼泊爾隊球員擋下。記者余承翰／攝影
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田徑中華隊陳柏良
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