足球／主場失守不敵尼泊爾 隊長陳柏良落男兒淚

2019-09-10 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華隊隊長陳柏良（左一）。記者余承翰／攝影 分享 facebook 中華男足隊今天在台北田徑場進行世界盃亞洲區資格賽第二輪第2戰，但碰接連客場作戰的尼泊爾隊，中華隊開賽3分鐘就被攻破球門，下半場也沒能把握機會，0：2告負，主場吞下2連敗，隊長陳柏良賽後忍不住落下男兒淚。

中華隊首戰以1：2不敵約旦隊，尼泊爾則是0：7敗給科威特；相隔5天迎接今天的第2場比賽，中華隊雖擁有主場優勢，但長途跋涉的尼泊爾反而率先攻破球門，開賽3分鐘就把握住定位球機會，由比斯塔（Anjan Bista）頭槌破網。

比斯塔下半場62分鐘再度進球，讓台北田徑場的中華隊球迷鴉雀無聲。

握有主場優勢的中華隊，上半場持球率超過6成，但8次射門只有1次射正，下半場幾次進攻也無果，最終0：2落敗，積分仍沒開張。

「我們創造了機會，但最後一腳都沒能把握。」中華隊沈子貴點出球隊今天落敗關鍵。

尼泊爾教頭卡林強調，經過首戰大敗，今天比賽對球隊非常重要，球隊也把握機會攻進關鍵兩球，「我以這支隊伍為榮。」