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高球／和潘政琮同天奪冠 台小將喊奇蹟

2019-09-10 20:28聯合報 記者曾思儒╱即時報導

潘政琮（左一）舉辦返台記者會，邀請高球新星盧昕妤（右二）和林銓泰出席對談。記者杜...
潘政琮（左一）舉辦返台記者會，邀請高球新星盧昕妤（右二）和林銓泰出席對談。記者杜建重／攝影
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帶著超過10公斤的傳承者盃冠軍賽返台，我國高球好手潘政琮備戰年底PGA大賽總統盃前，特別舉辦記者會分享今年收穫，並邀請兩位高球新星林銓泰和盧昕妤一起出席，象徵「傳承」意義。

小潘今年4月以個人名義冠名舉辦AJGA青少年高爾夫錦標賽，盧昕妤就是首屆女子組冠軍，且她逆轉奪冠的日子，正是小潘打下生涯首座PG冠軍傳承者盃同一天，小潘笑說這巧合是冥冥中注定，「老天爺告訴我，這是對的事，未來比賽也會一直辦下去。」

除了舉辦青少年賽事，小潘2015年起就開始舉辦菁英訓練營，盧昕妤去年也有參加，明年將成小潘華盛頓大學學弟的林銓泰也是訓練營固定班底。

17歲的盧昕妤說：「去年訓練營才認識哥，他真的很照顧我們，還有留下聯絡方式，要我們有問題可以聯絡。」她9歲開始學球，早早奠定未來轉職業目標，潘政琮、曾雅妮都是啟發她的前輩，打下潘政琮冠名的賽事冠軍更讓她信心大增，「打這場比賽前，我的成績沒很好，這座冠軍對我非常有意義，而且能和哥同一天達成，簡直是奇蹟！」

小潘也以過來人身分給兩位後起之秀建議，他勉勵兩名小將「將注意力放在對的事情上」，從大學開始的每場比賽，都是未來轉職業的累積。

潘政琮今年成為首位參加總統盃的台將，12月將代表國際隊和美國名將「老虎」伍茲領軍的美國隊對陣，不斷締造新頁的他也設下新目標，希望明年每場都有好表現，提升排名、前進東京奧運。

潘政琮高爾夫曾雅妮
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