台維斯盃／夢幻隊伍征港 莊吉生：陣容不能再更好

2019-09-10 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019年中港台維斯盃亞大區二級第一輪，將於9月14至15日香港登場，10日於台北網球中心舉行授旗儀式，並舉辦中華民國網球協會網球國家代表隊訓練站記者會。我國台維斯盃由網球「一哥」莊吉生領銜，對於陣容相當有信心，目標凱旋歸國。

台維斯盃總教練賴建豪督軍，莊吉生領銜，楊宗樺、吳東霖與曾俊欣等好手，雙打則由目前排名高居世界第66位的「雙打一哥」謝政鵬坐鎮。賴建豪表示，雙打部分交由楊宗樺／謝政鵬「胖鵬配」，單打莊吉生、吳東霖、曾俊欣都可靈活調度。

奪勝將取得明年三月世界組二級升降賽門票，賴建豪勢在必得，至於香港日前「反送中」遊行，賴建豪不擔心，網協也表示，事前已經和國際網球總會（ITF）再三確認，機場到飯店有專屬接駁車和路線，讓選手沒有安全顧慮。

莊吉生美網會外賽次輪結束後，抵台隔天就回到台北網球中心報到，訓練並維持體能，他用台語大讚隊友實力堅強，「謝政鵬排名來到66，曾俊欣、吳東霖排名也爬升，台灣選手成績越來越好，相信不能再找到更好的組合了。」

同樣美網歸國的謝政鵬，走跳高層級比賽受到刺激，近日減肥有成，「在高的等級走了一圈，覺得身材好一點會比較好。最近也有在打單打，幫助雙打表現。」

為讓網球員有個「家」，網球國家代表隊訓練站，自4月於台北網球中心正式啟動，包含雙打高居世界排名前二十的「詹家姐妹」詹詠然／詹皓晴，前後共計超過百名選手曾至國家網球訓練站參與訓練，謝政鵬、莊吉生也是愛用者，謝政鵬說，「有地方訓練，還有健身房。以前需要回母校，車程需要一小時，身體也會冷掉。」