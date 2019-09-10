高球／潘政琮剛買房 拚目標更有動力

2019-09-10 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



潘政琮今天舉辦返台記者會。記者杜建重／攝影 分享 facebook

今年4月在傳承者盃高球賽打下生涯第一座PGA冠軍，我國高球好手潘政琮再入選年底PGA年度大賽總統盃國際隊，寫下台灣高球新篇章，他今天舉行返台記者會分享豐收一年的心情並透露，上周才剛搬進新家，「成家」後對職業生涯相信會有穩定的效果。

傳承者高球賽冠軍獎金126萬美金（約3862萬新台幣），成小潘生涯最豐厚的一筆獎金，他除買了禮物犒賞太太，獎金也成買房基金，上周才剛入住，他笑說：「我自己也把收據給收著，當作一個不錯的紀念品。」

他感性說，自己很幸運，投身的運動有職業賽可以賺取獎金、提升經濟能力，不像台灣許多運動員都是「為國捐軀」；且2015年轉職業開始就獲得富邦金控贊助，兩年前辦慈善賽，富邦也二話不說大力支持，「很感謝大董（蔡明忠），去年有手傷，沒辦法打球，但最後還是出現了，這就是做大事的人，希捷上會做到完美，我待人處事上也要更加油。」

潘政琮（左三）今天舉辦返台記者會。記者杜建重／攝影 分享 facebook

潘政琮以個人名義冠名贊助美國青少年高爾夫協會（American Junior Golf Association，簡稱AJGA）的賽事今年4月首度舉辦，女子組冠軍正是由台灣小將盧昕妤逆轉摘下，今天盧昕妤和小潘未來的大學學弟林銓泰也受邀參加記者會，象徵「傳承」意義。

小潘分享，每年季前都會設定目標，今年雖迎接生涯首冠、入選總統盃，但很多數據仍沒達成設定，下個球季仍有許多進步空間，另外也以擠進年度積分前30才可參加的PGA年終錦標賽，「希望每年都能達成（參加PGA年終錦標賽），每年都能打的話，代表四大賽也都能參加。」