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高球／和伍茲同組競技 潘政琮「做功課」列話題

2019-09-10 17:13聯合報 記者曾思儒╱即時報導

潘政琮舉行返台記者會，和生涯第一座PGA冠軍傳承者高球賽獎盃合影。記者杜建重／攝...
潘政琮舉行返台記者會，和生涯第一座PGA冠軍傳承者高球賽獎盃合影。記者杜建重／攝影
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上月BMW錦標賽，我國高球好手潘政琮前兩輪都和美國高球巨星「老虎」伍茲Tiger Woods）同組，今天舉辦返台記者會的小潘透露，和偶像同組讓他心情十分亢奮，賽前甚至有特別「做功課」，準備話題和伍茲閒話家常。

小潘笑說，他平時訓練的球場就是伍茲所設計，剛好是可以切入的第一個話題，而伍茲大學就讀史丹佛大學，和自己畢業的華盛頓大學同屬美國太平洋十二校聯盟，成他準備的第二個話題。

「伍茲還說，史丹佛比華盛頓好，我只能『喔』。」小潘大笑分享和伍茲的聊天插曲，不忘為自己宣傳，「我有贏他幾桿，要特別強調一下。」

兩人首輪都繳出71（-1）桿，第二輪小潘抓下5鳥，兩輪總桿數138（-6）桿，技壓兩天桿數相同的伍茲，讓他提起這段場上交鋒就笑容滿面。

小潘也分享，BMW錦標賽結束後，他回到平常練習球場訓練，球場的工作人員還和他提及，伍茲團隊有主動提到小潘，伍茲還形容小潘是「很誠懇」，讓小潘銘感在心，「打得愈好的球星，一句話是可以幫助和影響到其他人，這部分我也要更努力。」

4月摘下傳承者高球賽金盃的潘政琮，今年還入選年底在澳洲舉行的PGA年度大賽總統盃國際隊，成為台灣高球第一人，伍茲則是美國隊隊長，這次小潘只打算助國際隊擊敗美國隊，他開玩笑說：「伍茲就隨便他了，贏過就好！」

台灣高球好手潘政琮(右)，之前與名將伍茲(左二)同組比賽。 擷圖自潘政琮臉書
台灣高球好手潘政琮(右)，之前與名將伍茲(左二)同組比賽。 擷圖自潘政琮臉書
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伍茲潘政琮Tiger Woods
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