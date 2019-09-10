奧會／國際婦女與運動研討會 我與聖露西亞簽署協議

2019-09-10 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019 年國際婦女與運動研討會，以「女性培力，永續發展」為主軸 。。圖／中華奧會提供 分享 facebook

中華奧會今明兩天1舉辦2019年國際婦女與運動研討會，以「女性培力，永續發展」為主軸，邀請到包括世界棒壘球總會秘書長暨亞洲壘球總會主席朋初洛（Beng Choo Low）、聖露西亞奧會主席貝拉羅絲（Fortuna Belrose）等，多位在運動或政治領域具備領導地位的女性外賓共同研討女性賦權，中華奧會林鴻道主席並與聖露西亞共同簽署兩會雙邊合作協議，為我國與聖露西亞開啟交流新頁。

今年是第5屆舉辦國際婦女與運動研討會，會議另邀請到帛琉奧會秘書長同時也是國際奧會委員戚芭萊（Baklai Temengil Chilton）、澳大利亞辦事處副代表摩爾（Susan Moore）以及日本婦女運動研究中心（Etsuko Ogasawara）執行長，分享日本女性運動員的終生學習策略。

會議透過專題演講、經驗分享等方式，探討包括女性賦權與領導統御（Empowerment and Leadership）；健康促進與終生學習（Health Promotion and Lifelong Learning）；以及多元與安全的運動環境（Safe Sport）等子題。

10日的研討會開幕式中，中華奧會並與聖露西亞簽署兩會雙邊合作協議，此次簽訂合作協議範疇包含兩會國家隊與青年隊交流互訪與共同訓練、官員與職員交流、教練訓練交流與合作、醫學科學與運動禁藥管制交流、奧林匹克學院交流合作等。

林鴻道表示，聖露西亞為我國邦交國之一，兩國有許多在不同領域及項目上的合作，希望透過體育運動，讓台灣和聖露西亞可以有更緊密的交流。