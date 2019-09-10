親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

順澤宮幸運帽讓他爆紅 挪威選手：我真的好愛台灣！

亂鬥到脫歐：強生首相6連敗，英國最後的關鍵51天？

運動筆記學習放鬆不足成為想進步的動力
健行筆記能高安東軍+南華山+奇萊南峰一次入手日式登山風~大台北走丘精選
NBA焦點球員- Kemba Walker & Myles Turner (9月9日)焦點球員- Patty Mills & Joe Ingles (9月9日)

奧會／國際婦女與運動研討會 我與聖露西亞簽署協議

2019-09-10 13:19聯合報 記者林宋以情╱即時報導

2019 年國際婦女與運動研討會，以「女性培力，永續發展」為主軸 。。圖／中華奧...
2019 年國際婦女與運動研討會，以「女性培力，永續發展」為主軸 。。圖／中華奧會提供
分享

中華奧會今明兩天1舉辦2019年國際婦女與運動研討會，以「女性培力，永續發展」為主軸，邀請到包括世界棒壘球總會秘書長暨亞洲壘球總會主席朋初洛（Beng Choo Low）、聖露西亞奧會主席貝拉羅絲（Fortuna Belrose）等，多位在運動或政治領域具備領導地位的女性外賓共同研討女性賦權，中華奧會林鴻道主席並與聖露西亞共同簽署兩會雙邊合作協議，為我國與聖露西亞開啟交流新頁。

今年是第5屆舉辦國際婦女與運動研討會，會議另邀請到帛琉奧會秘書長同時也是國際奧會委員戚芭萊（Baklai Temengil Chilton）、澳大利亞辦事處副代表摩爾（Susan Moore）以及日本婦女運動研究中心（Etsuko Ogasawara）執行長，分享日本女性運動員的終生學習策略。

會議透過專題演講、經驗分享等方式，探討包括女性賦權與領導統御（Empowerment and Leadership）；健康促進與終生學習（Health Promotion and Lifelong Learning）；以及多元與安全的運動環境（Safe Sport）等子題。

10日的研討會開幕式中，中華奧會並與聖露西亞簽署兩會雙邊合作協議，此次簽訂合作協議範疇包含兩會國家隊與青年隊交流互訪與共同訓練、官員與職員交流、教練訓練交流與合作、醫學科學與運動禁藥管制交流、奧林匹克學院交流合作等。

林鴻道表示，聖露西亞為我國邦交國之一，兩國有許多在不同領域及項目上的合作，希望透過體育運動，讓台灣和聖露西亞可以有更緊密的交流。

教育部體育署高俊雄署長也提到近年國內女性運動人口的成長 。 圖／中華奧會提供
教育部體育署高俊雄署長也提到近年國內女性運動人口的成長 。 圖／中華奧會提供
分享
中華奧會婦女與運動委員會朱鳳芝主任委員 。 圖／中華奧會提供
中華奧會婦女與運動委員會朱鳳芝主任委員 。 圖／中華奧會提供
分享
中華奧會主席林鴻道與聖露西亞奧會主席 Senator the Hon.Fortu...
中華奧會主席林鴻道與聖露西亞奧會主席 Senator the Hon.Fortuna BELROSE 共同簽署兩會雙邊合作。 圖／中華奧會提供
分享

摩爾
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

世足資格賽／主場必殺令 中華要踩尼泊爾

2019-09-10 00:53

海碩男網／澳洲話題球星參賽 湯米奇成焦點

2019-09-09 19:31

世足資格賽／戰尼泊爾名單出爐 陳浩瑋無礙繼續拚

2019-09-09 18:38

世足資格賽／中華享主場優勢 戰尼泊爾下必勝令

2019-09-09 17:09

網球／芭蒂將返球后 並入選WTA年終賽

2019-09-09 16:59

拔河／景美壽山聯隊 世青少混合賽520公斤「銀」恨

2019-09-09 03:24

台北羽賽／周天成男單第三冠：強壯了韌性

2019-09-08 23:56

空手道／東京公開賽 文姿云奪銀

2019-09-08 19:02

台北羽賽／小英頒冠軍獎牌 周天成妙贈這4字

2019-09-08 17:48

高志綱、蕭湘凌出席活動 分享轉教練運動經

2019-09-08 17:38

圖／周天成台北羽賽三度封王 蔡英文現場祝賀

2019-09-08 17:25

企排／阿非回來了 陳菀婷加入極速超跑

2019-09-08 17:16

台北羽賽／小英當擲銅板嘉賓 周天成第三度封王

2019-09-08 16:28

鐵人／高原訓練驗收 潘家兄妹梅花湖包雙冠

2019-09-08 15:32

台北羽賽／成池鉉奪第4冠 逛夜市喝珍奶慶功

2019-09-08 15:14

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

世籃賽塞、希兩強都栽了 美國隊看來更平凡？

2019-09-10 07:00

MLB／等了15場張育成首轟出爐 旅美台將第四人

2019-09-10 12:31

世籃賽／五朝元老打趴小老弟 阿根廷戰神身手仍在

2019-09-09 16:34

世籃賽／新賽制太刺激 波總：不想每年經歷一次

2019-09-10 09:19

2019世界盃籃球賽 8強賽最新賽程與戰績表

2019-09-10 11:50

世籃賽／美國防守優異主因 波總笑稱拿合約威脅

2019-09-09 15:22

協會盃／除非球速160 廖志憲不打算再挑戰職棒

2019-09-09 18:09

世籃賽／下半場甩開巴西糾纏 美國5連勝晉8強

2019-09-09 22:35

世籃賽／美國傳利空 泰托姆掛傷號、華克恐缺陣

2019-09-09 15:01

U18世青賽／中華隊封王 辜仲諒嗨到吃不下飯

2019-09-09 19:55

U18世青賽／余謙想起父親哽咽 想效法陳偉殷

2019-09-09 18:42

世籃賽／字母哥提前犯滿 希臘贏不夠多無緣8強

2019-09-09 19:27

世籃賽／希臘無緣8強 教頭：關鍵在輸巴西

2019-09-10 00:53

世籃賽／帶病上陣搶勝 華克：我撐過來了

2019-09-10 09:44

12強賽／84年奧運球衣再現 林華韋：U18奪冠好徵兆

2019-09-09 20:31

世籃賽／伊朗隔12年重返奧運 哈達迪：從沒想過

2019-09-10 10:45

12強賽／中華隊票價出爐 預賽3戰最貴2500元

2019-09-09 19:17

MLB／紅襪再遭洋基完封 衛冕美聯東區機率歸零

2019-09-10 11:37

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

MLB／9月擴編人手充足 陳偉殷休8天才上場

2019-09-10 10:04

美網／五盤大戰飲恨 梅德維夫世界排名衝第4

2019-09-09 16:00

NBA／加國球員拒世界盃 奈許：世代差異

2019-09-09 16:47

影／奪U18青棒世界冠軍 中華隊凱旋歸國

2019-09-09 15:15

世籃賽／澳洲險勝法國奪分組第一 8強閃過美國

2019-09-10 11:18

NBA／勉哈沃德東山再起 羅斯強調保持耐心

2019-09-09 17:00

NBA／安全性考量 新球季「忍者式」頭帶禁用

2019-09-10 11:21

U18世青賽／王者歸來！MVP余謙目標旅外

2019-09-10 00:53

MLB／紅襪總裁被革職：波士頓是偉大棒球城市

2019-09-10 07:53

日職／陳冠宇完美關門 1.1局連續解決軟銀4人

2019-09-09 21:07

中職／悍將緊追 象保龍頭看恰恰

2019-09-10 00:53

中職／真的要退？ 彭政閔8月起打擊增溫

2019-09-09 20:06

U18世青賽／中華隊歸國 侯友宜鞠躬為台灣爭光

2019-09-09 19:10

MLB／阿隆索雙響 47轟獨居聯盟全壘打王

2019-09-10 10:43

美網／噓聲變掌聲 梅德維夫和球迷大和解

2019-09-09 21:24

美網／第19座大滿貫！納達爾：情緒最滿的一晚

2019-09-10 00:53

MLB／張育成炸裂3分砲 印人教頭：能激勵他

2019-09-10 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top