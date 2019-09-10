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曲棍球／U21女子亞洲盃 中華隊首戰告捷

2019-09-10 00:53中央社 新加坡9日專電

2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽今晚開打，中華台北女子曲棍球小將首役旗開得勝，不僅全場攻勢凌厲，全面壓制對手斯里蘭卡，最後終場以6比0贏得首場勝利。

2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽今天起在盛港球場舉行7天賽事，台灣由中華台北曲棍球協會祕書長吳志朋率隊參賽。

中華台北女子曲棍球隊今晚積極搶攻，頻頻利用小組團隊合作發動攻勢，卜令美、陳亭君率先在第一節取得2分領先，第二節先由黃怡君取得一分，再由蔡芯芯以對方遭處罰角球再下一城，上半場以4比0大幅拉開比數。

中華台北女子曲棍球隊下半場仍積極進攻，多次掌握進攻節奏，利用對手失誤，發動快攻，讓對手猝不及防，古禎憶分別在第三節與第四節以點球方式讓球應聲入網，讓守門員只能望球興嘆，最後以6比0贏得首場勝利。

吳志朋表示，U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽採取循環賽制，參與的各國隊伍都會相互比拚高下，各隊根據績分排名爭取冠軍。

中華台北女子曲棍球隊有18名優秀選手參賽，選手年齡平均約16.5歲，如果正常發揮實力，預估可獲前3名，同時不排除具有奪金機會。

這次總有包括中華台北、新加坡、香港、孟加拉、斯里蘭卡、烏茲別克等6個國家隊伍參賽。根據大會賽程，中華台北女子曲棍球隊明天再對戰香港。

曲棍球

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