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美網／噓聲變掌聲 梅德維夫和球迷大和解

2019-09-09 21:24聯合報 記者曾思儒╱即時報導

上周才因球場上沒有風度的舉動遭球迷噓聲以對，俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天的美網男單決賽重新贏回球迷的心，他雖是五盤大戰敗家，但過程中展現韌性、帶給「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）極大壓力，讓觀眾把噓聲改成歡呼和掌聲。

梅德維夫賽後也透過麥克風和球迷上演大和解，他承認上周有些動作不妥，但自己已經檢討並改變，「我為每一球奮戰，我想他們很感激，我感覺得出來他們想看久一點，他們給我的歡呼聲就像瘋了。」他笑說，知道自己必須努力贏回球迷的心，相信球迷也看到了，「我很感激他們的支持。」

他第三輪和西班牙好手洛培茲（Feliciano Lopez）碰頭的第一盤曾失控演出，球童遞上毛巾時他卻往後甩，在觀眾噓聲中還丟下手中球拍回應，之後更比出中指；他的比中指舉動第一時間因法籍主審杜姆索瓦（Damien Dumusois）沒看見而沒受警告，但之後被大螢幕播放，全場球迷都看見，比賽中、賽後都有許多噓聲。

今天將噓聲化為掌聲和歡呼，梅德維夫說，自己有時表現會不如預期，但都打進決賽了，對手又是當今史上最佳球員之一，「我知道我要為每球拚戰，不管分數如何，就是要試著為自己多贏一分，我也付出全力了，我可以說我今天已經使出所有功夫。」

他的教頭塞爾瓦拉（Gilles Cervara）也讚，愛徒今天打出不可思議的內容，「他會從中學習，變得更強壯。」但他也承認多少會覺得遺憾，「這是場很棒的比賽，我們很失望，因為我們感覺他在第五盤能上演大逆轉。」

美網Daniil Medvedev

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