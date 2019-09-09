海碩男網／澳洲話題球星參賽 湯米奇成焦點

2019-09-09 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



台灣男網年度最大比賽「高雄海碩網球公開賽」，今年賽事16日起在高雄巨蛋點燃戰火，除有地主「一哥」莊吉生、「夜市球王」曾俊欣領銜捍衛主場，澳洲話題球星湯米奇（Bernard Tomic）也將參賽，成為今年一大亮點。

26歲的湯米奇成名甚早，他2011年打進溫布頓最後4強，成澳洲備受期待的新生代選手，世界排名最高曾高居第17位，但近年再沒代表作，負面消息反而比成績亮眼，除和澳洲網球協會鬧翻，今年溫布頓首輪只打了58分鐘就吞敗，遭大會認為違反運動精神，第一輪獎金成罰款沒收。

話題十足的湯米奇成為今年海碩盃焦點球星，同胞米爾蒙（John Millman）也將挑戰特製的水晶球拍冠軍獎盃；米爾蒙代表作是去年美網爆冷拍下「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），實力可見一斑。

地主由莊吉生領軍抗敵，「Jason」今年ATP挑戰賽收穫一冠一亞，今年2月更打進ATP巡迴賽8強，成「地主希望」；去年雙打摘冠的「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬也將再度合體，挑戰搭檔在海碩ATP挑戰賽的第3冠。

海碩ATP挑戰賽總獎金15萬美元加住宿，是ATP挑戰賽等級最高賽事，今年賽事邁入第8屆，除連兩年提供「鷹眼」設施，今年更打造全新天空藍地墊，準備將高雄巨蛋化身特別戰場。