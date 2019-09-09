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世足／戰尼泊爾名單出爐 陳浩瑋無礙繼續拚

2019-09-09 18:38聯合報 記者曾思儒╱即時報導

中華隊陳柏良（左）和尼泊爾澤姆瓊先禮後兵，記者會握手致意。記者侯永全／攝影
中華隊陳柏良（左）和尼泊爾澤姆瓊先禮後兵，記者會握手致意。記者侯永全／攝影
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世界盃亞洲區資格賽第二輪首戰碰約旦隊，中華男足隊主力邊路陳浩瑋因傷退場，所幸狀況無礙，明天晚上7點10分和尼泊爾隊的第2戰可正常出賽，中華隊今天也公布30人名單，明天將在台北田徑場全力搶勝。

中華隊30人大名單分別是陳毅維、李祥偉、林昌倫、柯昱廷、潘文傑、陳威全、陳瑞杰、朱恩樂、黃楚軒、陳庭揚、陳陞洧、陳昭安、李茂、洪子貴、段昍、吳俊青、游家煌、黃秋霖、徐宏銍、吳彥澍、沈子貴、陳浩瑋、溫智豪、陳柏良和王睿。

陳浩瑋5日碰約旦的下半場，在禁區踏入水坑滑倒，腳嚴重抽筋，當時被約旦門將「公主抱」下場，身體狀況打上問號，不過中華男足總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）今天賽前記者會提到陳浩瑋身體沒問題，還開玩笑說：「他狀況好極了，可能正在談戀愛。」

中華隊首戰1：2不敵約旦，明天晚上7點10分將和尼泊爾正面對壘拚開胡，爭取勝隊才可獲得的3分積分；第二輪隊伍共有40隊，分成8組，分組龍頭和4支分組排名第2戰績最佳的隊伍，共12隊進入第三輪。

中華隊隊長陳柏良除誓言留下勝利，也號召球迷一起進場加油，發揮「主場優勢」，「希望能讓對手感到壓力，有些氣氛是要球迷一起營造出來的。」

中華隊陳柏良田徑

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