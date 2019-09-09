世足／中華隊享主場優勢 明戰尼泊爾下必勝令

2019-09-09 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華隊教頭蘭卡斯特（左二）和球員代表陳柏良（左），和尼泊爾教頭卡林（右二）和球員代表澤姆瓊（右）出席賽前記者會。記者侯永全／攝影 分享 facebook

上周剛結束世界盃亞洲區資格賽第二輪首戰，中華隊明天晚上7點10分將再和尼泊爾隊正面對壘，面對經過長途飛行的對手，中華隊隊長陳柏良直言明天是場「必須拿下的比賽」，必須放下包袱，力拚開胡。

中華隊前三場主場賽事將分別對上約旦、尼泊爾與澳洲隊，5日首戰碰約旦雖1：2落敗，但比賽內容不差，且5天後碰尼泊爾也是在同樣的台北田徑場舉行，反觀對手尼泊爾除了首戰碰科威特隊在客場0：7慘敗，又經過超過12小時飛行才抵達台灣，對選手精神、身體都是一大考驗。

中華男足總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）今天賽前記者會提到，中華隊握有如此主場優勢，必須好好把握，這幾天也有充足的休息、調整和準備，希望明天的比賽「愈早進球愈好」。

中華隊陳柏良（左）和尼泊爾澤姆瓊先禮後兵，記者會握手致意。記者侯永全／攝影 分享 facebook

6月初中華隊曾在高雄和尼泊爾進行友誼賽，當時1：1踢和，陳柏良認為兩場比賽性質畢竟不同，心態肯定也會改變，自家球員需要放下包袱，「主場可能會有比客場更多的包袱，會很想要（贏），但可能會著急，所以要更有耐心，多傳導，撕裂他們防線。」

尼泊爾昨天才抵台，教練卡林（Johan Kalin）認為長途移動造成的影響難免，但球員也努力從上一場敗仗中恢復，仍會盡力準備明天比賽。