網球／巴蒂將返球后 並入選WTA年終賽

2019-09-09 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



澳洲好手巴蒂(左)與搭檔艾薩連卡在美網女雙屈居第二，但她仍將在下周重返球后寶座，並且確定入選年終賽。 歐新社 分享 facebook

今年起WTA年終賽在大陸深圳舉行，今天WTA公布了首位入選年終賽的單打選手，由將奪回世界球后寶座的澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty）拿下，雙打部分，比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）則繼謝淑薇組合後，成為第二組入選年終賽的組合。

23歲的巴蒂今年表現亮眼，她先在邁阿密成功登頂，打下生涯首座超強賽（Premier Mandatory）冠軍，接下來在法網奪得生涯首座大滿貫女單金盃，終結了澳洲長達46年的法網單打冠軍荒，也成為自從古拉貢（Evonne Goolagong Cawley）於1976年登上球后以來，排名最高的澳洲女將。

巴蒂說：「從年初開始，我的目標就是參加WTA年終總決賽，我為我的團隊還自己所付出的努力感到驕傲，很榮幸能成為入選的8名球員之一。」巴蒂是本賽季唯一一位在四大滿貫都打入女單第二周的球員，本周更新的WTA世界排名，她將重新奪回世界第一寶座。

在美網女雙登頂的梅騰絲／莎芭蓮卡順利收獲年終賽門票。 美聯社 分享 facebook

雙打部分，繼第一組入選年終賽謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）名單出爐後，今天也公布第二組入選組合，剛在美網女雙登頂的梅騰絲／莎芭蓮卡順利收獲年終賽門票。

在美網打下金盃前，梅騰絲／莎芭蓮卡還打進今年法網四強及溫網八強，梅騰絲說：「對我們來說，今年在雙打賽場上驚喜不斷，很榮幸能夠第二次入選年終賽，並且很興奮能夠攜手莎芭蓮卡在深圳衝擊冠軍。」

莎芭蓮卡則表示，深圳對自己來說是個非常特別的地方，「今年年初我在深圳開始本季的征戰，並打下了今年首座單打冠軍，現在我期待著在深圳結束本賽季，並希望能奪得另一座獎盃。」今年WTA年終賽將在10月27日至11月3日在深圳舉行。