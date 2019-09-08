台北羽賽／小英頒冠軍獎牌 周天成妙贈這4字

2019-09-08 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



我國羽球「一哥」周天成今天成功捍衛主場，在蔡英文總統見證下以21：12、21：13拍下南韓對手許侊熙，留下台北羽球公開賽冠軍，賽後蔡英文擔任頒獎嘉賓，她將冠軍獎牌掛到小天脖子上後，小天還回送了4個字，賽後記者會一透露馬上讓擠滿媒體的現場哄堂大笑。

周天成打下生涯第3座台北羽球公開賽冠軍。記者陳正興／攝影 分享 facebook

有媒體先詢問，蔡英文總統和小天說了些什麼？信仰虔誠的小天笑說：「其實是我和她說話，我說『耶穌愛妳』。」他說完自己率先大笑，之後再補充說，小英總統有微笑回應。

蔡英文總統今天也擔任男單決賽前的擲銅板貴賓，小天笑說，其實幾天前就知道總統會親臨台北小巨蛋，「不過是國安機密嘛。」記者會尾聲還自己反問：「還有總統以外的問題嗎？」為地主留下冠軍後的好心情一覽無遺。

蔡英文總統（前）擔任男單頒獎典禮嘉賓，和冠軍周天成留下合影。記者陳正興／攝影 分享 facebook

小天2016年首度打下台北羽球公開賽冠軍，隔年完成衛冕，去年雖連霸失利，不過今天只花37分鐘就留下冠軍，3冠在手成寫下賽史男單紀錄，不過小天認為，紀錄是附帶而非主要追求的目標。

他說：「我自己沒有去思考這種東西，就是專注當下，把這種態度和品格帶給大家，因為大家來不只是看我輸或贏，我覺得我輸了他們還是會支持我，有一種更深的東西在裡面，當然還是很開心達成紀錄、達成目標，更能證明現在做的事情是對的，一直在努力，一直在進步。」

賽後面對坐到小巨蛋第三層的滿滿球迷，他也立誓明年東京奧運站上頒獎台，「我一定會盡全力，全力以赴，為台灣留下榮耀！」

蔡英文總統（左）親臨台北小巨蛋，和周天成握手打氣。記者陳正興／攝影 分享 facebook

周天成打下生涯第3座台北羽球公開賽冠軍。記者陳正興／攝影 分享 facebook

周天成打下生涯第3座台北羽球公開賽冠軍，頒獎典禮時心情輕鬆。記者陳正興／攝影 分享 facebook