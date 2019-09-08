企排／阿非回來了 陳菀婷加入極速超跑

2019-09-08 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



陳菀婷加入極速超跑隊，重返企排賽場。圖／極速超跑企業女子排球隊提供 分享 facebook

企業排球聯賽15年即將於10月底開打，前中華女排隊長「阿非」陳菀婷之前因傷暫退球場，經過一陣子的調養休息，正式接受極速超跑企業女子排球隊的邀請，重返企排賽場。

陳菀婷從16歲起因強悍的得分能力而入選中華女排，其帥氣外型也擁有大批粉絲的青睞；10多年來時間幾乎都花在球場上，在2017年因世大運暴紅，有「最帥隊長」之稱，又在2018年因傷而褪下球衣，轉執八德國中女排教鞭。

儘管近兩年的生涯起伏，陳菀婷更懂得調適自己的心境，並且傳遞經驗予新生代球員，在球隊中的角色如同大學姐，場上場下都舉足輕重。

今年經常可在極速超跑球隊活動中見到陳菀婷的身影，首先於亞瑟士盃亮相並與其他老戰友拿下冠軍，日本金城女子大學的友誼賽都可看到阿非穿著極速超跑的球衣，與隊友一起奮戰著。

極速超跑女子排球隊在去年賽季結束後，不斷整頓陣容並換上新血，其8月的公開徵選也提供一個圓夢機會，給想進入企排的人一圓企排選手夢想；另外同時還與國立體育大學結盟，成立國體第一支女子排球隊。

即將在14至19日在台北體育館舉行的「2019台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽」可見到陳菀婷正式以極速超跑隊員亮相，並與其他來自日本、泰國及菲律賓的好手們一同爭奪冠軍頭銜。