台北羽賽／小英當擲銅板嘉賓 周天成第三度封王

2019-09-08 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



周天成得分後為自己握拳慶賀。記者陳正興／攝影 分享 facebook

台北小巨蛋千名球迷及蔡英文總統見證下，我國「一哥」周天成今天迎接生涯第3座台北羽球公開賽金盃，他在相隔一年的決賽戰場以21：12、21：13拍下南韓許侊熙，成功「捍衛主場」。

小天2016年首度為地主留下台北羽球公開賽冠軍，隔年完成衛冕，但去年4強止步、無緣挑戰3連霸，今年帶著生涯最佳的世界第2排名「回家比賽」，名列男單頭號種子，也是唯一晉級今天最終決賽的唯一台將。

面對過往從沒交手過、世界排名47的許侊熙，小天第一分打得耐心，他和許侊熙來回40拍，才在許侊熙殺球出界下由小天先馳得點；今天賽前還有小插曲，蔡英文總統親臨台北小巨蛋並擔任持銅板貴賓，但卻發生銅板「漏接」意外，稍微緩和賽前緊繃氣氛。

分數先開張的小天，在球迷一面倒的支持下維持領先，第一局進入技術暫停時才讓許侊熙拿下4分；暫停結束後小天再連拿4分擴大優勢，只花18分鐘就順利以21：12先下一城。

第2局小天雖曾以1：3落後，但馬上回敬8：1攻勢反超，技術暫停後也繼續維持領先，最終第一個冠軍點就在許侊熙殺球出界下，以21：13迎接勝利，也讓台北小巨蛋坐到第3層觀眾席的球迷歡聲雷動。

小天的男單決賽安排在今天5場決賽的第4場，前一場女雙決賽上演了84分鐘的3局大戰，最終泰國組合宗拉潘（Jongkolphan Kititharakul）／拉溫達（Rawinda Prajongjai）在瓦解南韓對手金昭映／孔熙容4個賽末點下，以21：19、18：21、28：26辛苦迎接本季首冠。