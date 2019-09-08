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鐵人／高原訓練驗收 潘家兄妹梅花湖包雙冠

2019-09-08 15:32聯合報 記者曾思儒╱即時報導

潘家兄妹和一路支持他們的父母親。圖／中華民國鐵人三項協會提供
潘家兄妹和一路支持他們的父母親。圖／中華民國鐵人三項協會提供
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年僅18歲和16歲的潘家兄妹檔潘子易、潘昱婷，今天聯手包下宜蘭梅花湖鐵人三項錦標賽的男、女半程冠軍，成台灣未來鐵人三項的新希望。

全國鐵人三項協會今年選拔了10名小鐵人選手，上月由教練魏振展率領到雲南昆明的呈貢一級國家訓練中心，進行為期長達1個月的高原訓練；呈貢順基地海拔1906.6公尺，今天的半程賽事也是這批10名未來之星的檢測站，成果在18歲的潘子易身上最明顯，他從游泳上來就一路保持領先，沒被任何人超越，最終以55分57秒成績封王。

「到高原移訓對我的自由車和跑步的進步最明顯，感覺體力也比以前好很多，強度有做出來，自由車和跑步應該都有跑出我自己最好的成績，很滿意有這樣的成績。」對於未來方向，年紀雖小的潘子易目標明確，「希望2022年亞運拿牌，參加2024年奧運！」

潘子易的16歲妹妹潘昱婷，和哥哥一樣從小學就開始投入鐵人賽，她雖然在昆明集訓撞車腰部受傷，但還是在最後一項跑步追上陳姵瑀，最後以1小時05分09秒封后。

繼今年安平鐵人賽後，潘家兄妹今年第二度在半程包雙冠，潘昱婷說：「一剛開始游泳就被擠到旁邊，我對游泳的成績不滿意，一直到跑步第1圈才取得領先。」雖然在集訓時造成的腰傷還在，但潘昱婷還是堅持要跟著哥哥以第1衝終點。

潘子易、潘昱婷都是台灣開始舉辦小鐵人以來，第一代從小就開始接受正規鐵人三項訓練的新世代新星，兩人都遺傳著早期都是田徑好手的「潘爸」潘皇谷和「潘媽」陳怡潓的血緣，潘媽說：「從小2開始潘子易第一次參加在花蓮東華大學舉辦的鐵人三項越級參加小3獲得冠軍之後，兄妹倆都很喜歡訓練，每天都5點多就起床訓練，我有跟他們說，『如果練的不開心就不要練』，但兄妹倆一直到現在都練的很開心。」

魏振展則表示，這批小將經過一個月訓練後都已經可以追上在平地的水準，選手們在自由車和跑步的能力進步很明顯。

鐵人三項自由車田徑
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