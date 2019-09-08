台北羽賽／左手大戰退韓流 香港組合迎本季首冠

2019-09-08 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



世界排名第10的香港組合鄧俊文／謝影雪本季首闖決賽，解決同樣都是左手持拍的南韓組合徐承宰／蔡侑玎，喜迎傷後復出第一座冠軍。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

台北羽球公開賽今天上演難得的「全左手」混雙決賽，世界排名第10的香港組合鄧俊文／謝影雪本季首闖決賽，就以21：18、21：10解決同樣都是左手持拍的南韓組合徐承宰／蔡侑玎，喜迎傷後復出第一座冠軍。

謝影雪去年底比賽左肩脫臼，直到今年4年才復出，能在過往發揮不佳的台北小巨蛋拍下本季首冠，她感觸滿懷說：「傷後復出第一座冠軍，特別感動，受傷時我有想過，會不會以後打不了球了？所以對每場比賽都特別珍惜，很開心拿到這座冠軍。」

混雙決賽冠亞軍合影。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

兩名左手組合去年世錦賽打下混雙銅牌，謝影雪養傷期間，鄧俊文一度和吳芷柔合作，4月兩人才重新合體，最佳成績是泰國、澳洲羽賽的4強，台北羽球公開賽不但殺進決賽，最終更終結香港羽將在賽史長達12年的冠軍荒，謝影雪笑說：「這是非常長的時間，希望下次（香港選手摘冠）別隔那麼長了。」

這座冠軍也是香港組合去年11月澳門羽賽後再捧冠，鄧超文特別提到，奧運積分賽已經開跑，這站有許多好手與會，冠軍入袋對信心有更多加成作用。

徐承宰／蔡侑玎目前世界排名第6，徐承宰今年更是男雙、混雙都闖最終戰，但先上場的混雙決賽發揮不如預期，蔡侑玎透露兩人先前都有腰傷問題，目前仍在復原狀態，多少影響身手。