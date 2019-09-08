美網／詹皓晴混雙銀恨 獲生涯第3座混雙亞軍

2019-09-08 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



力拚生涯首座混雙冠軍，我國網球女將詹皓晴8日攜手紐西蘭搭檔維納斯（Michael Venus），可惜最終2：6、3：6不敵傑米墨瑞（Jamie Murray）與美國名將瑪泰克•史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）組成的衛冕軍，再度與大賽金盃擦肩，收下生涯第三座混雙亞軍。

詹皓晴2014年溫網與白俄羅斯米爾尼（Max Mirnyi）拿下首座混雙亞軍，2017年搭檔維納斯美網闖進決賽，當時決賽就是敗給英國好手傑米墨瑞以及「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）組成的「英瑞組合」，拿下首座美網混雙亞軍。

相隔一年，詹皓晴與維納斯以大會頭號種子之姿闖關，四強賽擊敗姐姐詹詠然，一盤未失重返決賽舞台。不過對手並不好惹，面對去年冠軍「英美聯軍」，詹皓晴／維納斯第5、7局遭破發，第8局逼出兩個破發點也沒能成功突圍，首盤2：6讓出。

次盤雙方互破發球局形成2：2，但盤末「英美聯軍」再度強勢進攻，詹皓晴／維納斯連兩個發球局沒能保住，最終2：6、3：6無緣首冠，詹皓晴將與維納斯對分亞軍獎金7.6萬美元（約台幣239.5萬元）。

「英美聯軍」則成為繼柯蘭（Kevin Curran）／史密斯（Anne Smith）於1981年和1982年衛冕混雙以來，首對蟬聯混雙冠軍的組合。傑米墨瑞也另寫個人紀錄，是網球公開化年代後，首位美網混雙三連霸好手，同時也是他個人第五座混雙金盃。