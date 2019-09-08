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拔河／世界青年暨青少年錦標賽 中華隊奪2銀

2019-09-08 04:07中央社 台北8日電

中華拔河代表隊7日在愛爾蘭舉行的世界青年暨青少年拔河錦標賽錦標組，青少男560公斤組、青少女480公斤組一共搶下2面銀牌，8日還有3組賽事，仍有奪牌機會。

中華隊在5、6日的公開組賽事，總計奪得4金、3銀、2銅，7、8日進入重頭戲錦標組賽程。

中華隊在7日錦標賽賽事，分別在青少男560公斤組、青少女480公斤組，收下2面銀牌，青年混合560公斤組則並列第4。

教練吳念芝表示，這次主要由景美女中、三星國中籌組聯隊參加青少女480公斤組賽事，由於這批選手第一次參加世界盃，看到外國選手身材高大，賽前都很緊張，但上場時仍「拚勁很夠」，可惜的是在公開賽奪金後，有名選手受傷，最終錦標組僅拿下銀牌，未來團隊配合以及賽場反應可能還待加強。

由壽山高中組成的代表隊，這次以菜鳥之姿參加青少男560公斤組奪銀，讓教練柯孟君出乎意料，她提到，選手幾乎都是第一次參加國際賽，甚至有人才剛練一年，她認為剛好遇到各國選手輪替，加上新手沒有包袱，可全力衝刺，因此拿下好成績。

柯孟君期許，這批選手未來除了能更主動外，也能培養抗壓性。

另外，國體師大聯軍這次組成代表隊參加青年混合560公斤組，原先將目標鎖定冠軍戰，柯孟君指出，因前2天公開賽有選手受傷，因此改派另2名剛升大一選手頂替，雖然實力打折扣，有點可惜，但後半段比賽有越拉越好的趨勢。

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