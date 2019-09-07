台北羽賽／二、三局久攻不下 麟洋配遭逆轉無緣爭冠

2019-09-07 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



在周天成率先搶下我國選手今年首張台北羽球公開賽決賽門票後，男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋在四強賽面對南韓搭檔催率圭／徐承宰的比賽中，在首局率先拿下後，後兩局都在關鍵分久攻不下，最終以21：19、23：25、21：23遭對手逆轉，無緣挺進決賽。

去年台北公開賽我國由「雙麟配」陳宏麟／王齊麟擊敗「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恒奪冠，今年王齊麟改與李洋搭配，再度挺進到四強賽，並在今天遭遇南韓組合崔率圭／徐承宰，而這也是雙方今年第四度碰頭，前三次南韓組合拿下二勝一敗對戰優勢。

今天雙方再度碰頭同樣打得相當拉鋸，在首局賽事中麟洋配一度以四分落後，不過在15：18時他們連追五分，並以21：19逆轉拿下首局，第二局雙方在戰成19：19平手後都久攻不下，麟洋配雖然一度化解南韓組合前四個賽末點，但仍是以23：25遭扳平。

第三局麟洋配雖然一度在20：18時率先取得賽末點，不過卻被對手接連化解進入「丟司」，還以21：23遭逆轉吞敗，無緣挺進決賽。

對於在二、三局有機會拿下比賽卻未能守成，李洋賽後坦言，關鍵分的表現是決定勝負的主因，「其實我們今天內容還滿好的，前幾次跟他們打也都在伯仲之間，今天在二、三局都是後面被追上，主要原因就是我們處理球沒有麽扎實，尤其是關鍵分時，對手因為整場落後比我們更敢發揮，反而我們打得太過保守。」