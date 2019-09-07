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台北羽賽／逆轉進決賽 周天成拚本季第三冠

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台北羽賽／周天成逆轉挺進決賽 邰智源現身恭賀

2019-09-07 18:05聯合報 記者劉肇育╱即時報導

我國羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽逆轉拍落印尼雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），相隔一年再度挺進決賽，而曾與他合拍過網路節目「一日系列」的知名藝人邰智源不僅現身觀戰，更在賽後親自恭喜周天成，並祝福他明天一舉奪冠。

曾在2016、2017年完成台北公開賽男單二連霸的周天成，在去年於四強賽止步後，今年再度挺進四強賽，並在今天出戰雷斯塔維托的比賽中先丟首局的情況下逆轉勝出，明天他將迎戰南韓選手許侊熙，挑戰個人在台北公開賽的第三冠以及本季第三冠。

對於今天首局一度錯過兩個局點，還讓對手逆轉拿下，周天成強調自己一直抱持著「微笑以對」的心態面對，讓自己能以放鬆的心情應戰，「現在大家打我都比較有耐心，但我必須要比對手更有耐心才行，先迫使對手進攻，在伺機尋找機會對我會更有利。」

而曾在網路節目「一日系列」中擊敗過周天成的藝人邰智源，今天也現身台北小巨蛋觀戰，並且在周天成取勝後親自向他道賀，他說：「第一局的時候他有一球發球失誤，讓我有點害怕，不過第二、三局他非常的鎮靜，尤其第三局的時候他拿到第七分時，我就覺得OK了。」對於明天周天成將爭奪冠軍，邰智源也祝福他「一定冠軍」。

曾合拍一日系列節目的藝人邰智源到小巨蛋為周天成加油。記者劉肇育／攝影
曾合拍一日系列節目的藝人邰智源到小巨蛋為周天成加油。記者劉肇育／攝影
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