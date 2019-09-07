親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

金門衛生局長酒後發飆！暴力推擊急診醫 衛福部官員：舉世首見

運動筆記不只跑者受害的 – 髂脛束症候群（懶人包）【馬場狂紀錄＃3】甩著鬆餅跑還差點 Sub3，實在是OMG
健行筆記干卓萬下武界-雪白高山小胖子也能很山林－銀河洞步道
NBA2019名人堂入選者- Carl Braun2019名人堂入選者- Paul Westphal

台北羽賽／逆轉挺進決賽 周天成將拚本季第三冠

2019-09-07 17:30聯合報 記者劉肇育╱即時報導

周天成苦戰三局最後拿下勝利，賽後開心大吼。 記者葉信菉／攝影
周天成苦戰三局最後拿下勝利，賽後開心大吼。 記者葉信菉／攝影
分享
台北羽球公開賽男單四強賽，我國一哥周天成今天遭遇世界排名第34名的印尼雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），雖然在首局的拉鋸戰中被對手搶先拿下，但周天成終場仍是以23：25、21：10、21：13挺進決賽。

周天成在昨天的八強賽與馬來西亞詹俊為拚戰了三局後險勝，今天的四強賽則是碰上生涯未曾有過對戰紀錄的雷斯塔維托，儘管兩人排名仍有一段落差，但周天成仍在本場比賽陷入苦戰。

周天成首局開賽後就落入五分落後，但在技術暫停後，他也展開攻勢數次追平比分，甚至還率先取得局點，不過雙方在19：19後展開一來一往的攻勢，先是周天成錯過兩個局點，隨後雷斯塔維托也在錯過兩個局點後，於個人第三個局點在網前回擊周天成的小球得分，以25：23險勝，光是首局雙方就打了27分鐘。

在第二局換場後，周天成重新調整腳步，一度取得雙位數領先優勢，並以21：10扳平戰局，決勝局周天成延續贏球氣勢，在開賽後同樣迅速取得大比分領先，並以21：13拿下冠軍賽門票，周天成明天將對上世界排名第47名的南韓選手許侊熙，挑戰台北公開賽生涯第三座冠軍，也是本季個人的第三座冠軍。

周天成對詹俊為，第二局遭遇亂流輸掉，第三局回穩守住勝利。 記者葉信菉／攝影
周天成對詹俊為，第二局遭遇亂流輸掉，第三局回穩守住勝利。 記者葉信菉／攝影
分享

周天成羽球
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

台北羽賽／周天成逆轉挺進決賽 邰智源現身恭賀

2019-09-07 18:05

定向越野／馬祖首辦賽事 亞青國手前來挑戰

2019-09-07 16:52

12強賽／台韓澳若沒進複賽 將接著打資格賽爭奧運門票

2019-09-07 15:11

游泳／國內最高層級馬拉松游泳賽 卓承齊奪第8名

2019-09-07 14:55

台北羽賽／台北是我的家 成池鉉拍落天才少女晉決賽

2019-09-07 13:42

台北羽賽／周天成、「麟洋配」 攜手晉4強

2019-09-07 00:37

分享體育人生…陳建州走出自己的路 何凱成「想消滅補習班」

2019-09-06 23:10

台北羽賽／苦戰三局驚險勝出 周天成晉男單4強

2019-09-06 23:03

「游」賞美景 世界馬拉松游泳賽日月潭登場

2019-09-06 22:54

擔任體育推手獎頒獎典禮主持人 黃鈴娟：很緊張

2019-09-06 21:14

優秀基層運動教練頒獎 林鴻道：感謝體壇園丁的付出

2019-09-06 20:38

台北羽賽／誤判反激起鬥志 「麟洋配」射日晉4強

2019-09-06 20:04

台北羽賽／看好後輩竄起 成池鉉最愛台灣剉冰、鳳梨酥

2019-09-06 18:07

推廣高球不遺餘力 王政松會長唯一個人獲體育推手獎贊助類金質獎

2019-09-06 16:54

世足資格賽／1:2惜敗約旦 主帥仍肯定子弟兵表現

2019-09-05 23:54

世足／溫智豪進球 中華隊主場1:2輸約旦

2019-09-05 23:42

台北羽賽／周天成回穩 31分鐘輕取沙米闖8強

2019-09-05 23:40

台北羽賽／周天成狀態回穩 直落二晉男單8強

2019-09-05 20:46

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

U18世青賽／日延長賽輸韓 中華進冠軍賽機會大

2019-09-06 21:45

MLB／又扮轉運手 王維中轉隊後投兩場拿兩勝

2019-09-07 10:47

MLB／他開了2年Uber 一通電話上大聯盟投球

2019-09-06 22:12

2019世界盃籃球賽 16強複賽最新賽程與戰績表

2019-09-06 22:22

世籃賽／約柯奇扮板凳暴徒 塞爾維亞複賽大勝波多黎各

2019-09-06 18:50

世籃賽／阿根廷搶先晉8強 吉諾布里推特獻祝福

2019-09-07 09:41

MLB／超狂達比修 本季10種球路冠聯盟

2019-09-07 09:00

中職／抗議出棒過半無效 中信兄弟1:2敗給統一

2019-09-06 22:46

MLB／布恩上季贏100勝卻被罵 柯拉：我不懂

2019-09-07 08:13

世籃賽／大陸險勝南韓保東奧希望 周琦感謝球迷

2019-09-07 10:08

NBA／狄瓦茲領銜2019年梯次 籃球名人堂正式迎接新成員

2019-09-07 11:46

世籃賽／約柯奇擔任板凳奇兵 塞國主帥解釋背後邏輯

2019-09-07 10:40

美網／蠻牛納達爾第五度闖決賽 放眼生涯第19冠

2019-09-07 11:05

MLB／領先紅襪16.5場 洋基諸將也說想不到

2019-09-07 07:47

世籃賽／安戴托昆波熟悉美式球風 教頭預告將解放希臘怪物

2019-09-07 11:30

MLB／基襪大戰前夕 洋基2名重砲探視歐提茲

2019-09-07 07:47

日職／陽岱鋼先發敲安 王柏融未出賽火腿止連敗

2019-09-06 20:40

台北羽賽／苦戰三局驚險勝出 周天成晉男單4強

2019-09-06 23:03

世籃賽複賽／輕取波多黎各 塞爾維亞拔頭籌

2019-09-07 00:44

世籃賽／兩隊你來我往 西班牙67:60勝義大利

2019-09-07 01:20

世籃賽／對希臘怪物 洛培茲：他會試著宰掉我們

2019-09-07 11:34

MLB／翻版2016年王建民 王維中一登板就逆轉

2019-09-07 11:12

台北羽賽／台北是我的家 成池鉉拍落天才少女晉決賽

2019-09-07 13:42

日職／千賀滉大投出無安打 日職育成第一人

2019-09-06 20:16

U18世青賽／輕取澳洲篤定4強 中華爭冠機會濃厚

2019-09-07 00:21

U18世青賽／中華確定爭冠沒壓力 陳志杰先發戰加拿大

2019-09-07 16:37

世籃賽／繼握保送名額地主日本 澳洲率先取得奧運入場券

2019-09-07 10:33

美網／梅德維夫首闖大賽決賽 連4站爭冠史上第3人

2019-09-07 09:00

不求速度的「禪跑」再度起跑 五大專院校加入

2019-09-07 04:53

NBA／運動品牌總部蓋樓致敬 詹皇曝聞訊當場落下眼淚

2019-09-07 12:40

NBA／攜女友看棒球再曬愛 湯普森將展開中國行

2019-09-07 13:06

《證明自己：彭政閔》限量簽名書 開賣瞬間秒殺

2019-09-07 08:55

MLB／大谷敲105安 寫個人日美職棒單季新高

2019-09-07 12:09

台北羽賽／逆轉挺進決賽 周天成將拚本季第三冠

2019-09-07 17:30

世籃賽／機智問答小遊戲帶心 柯爾：球員享受與波總互動

2019-09-07 12:36

MiLB／江少慶先發丟8分敗投 球隊季後賽嚐首敗

2019-09-07 10:51

MLB／張育成3支1連7戰上壘 印人延長賽破雙城

2019-09-07 12:46

12強賽／台韓澳若沒進複賽 將接著打資格賽爭奧運門票

2019-09-07 15:11

U18世青賽／每場打線都有英雄 補主砲缺口

2019-09-07 00:28

NBA／球員拒頂薪 里拉德：媒體灌輸拚冠思想

2019-09-07 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top