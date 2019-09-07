台北羽賽／逆轉挺進決賽 周天成將拚本季第三冠

2019-09-07 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



周天成苦戰三局最後拿下勝利，賽後開心大吼。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook 台北羽球公開賽男單四強賽，我國一哥周天成今天遭遇世界排名第34名的印尼雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），雖然在首局的拉鋸戰中被對手搶先拿下，但周天成終場仍是以23：25、21：10、21：13挺進決賽。

周天成在昨天的八強賽與馬來西亞詹俊為拚戰了三局後險勝，今天的四強賽則是碰上生涯未曾有過對戰紀錄的雷斯塔維托，儘管兩人排名仍有一段落差，但周天成仍在本場比賽陷入苦戰。

周天成首局開賽後就落入五分落後，但在技術暫停後，他也展開攻勢數次追平比分，甚至還率先取得局點，不過雙方在19：19後展開一來一往的攻勢，先是周天成錯過兩個局點，隨後雷斯塔維托也在錯過兩個局點後，於個人第三個局點在網前回擊周天成的小球得分，以25：23險勝，光是首局雙方就打了27分鐘。