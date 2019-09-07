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定向越野／馬祖首辦賽事 亞青國手前來挑戰

2019-09-07 16:52聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

亞青賽國手賴賢鴻。記者毛琬婷／攝影
亞青賽國手賴賢鴻。記者毛琬婷／攝影
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2019馬祖定向東西莒錦標賽首日在西莒展開，吸引260名定向越野好手前來參賽，而日前才去日本比完2019亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽的國手賴賢鴻也來參賽，最終他在菁英組以25分31秒、總排名第8完賽，不過他在最後一個打卡點發生失誤，讓他有些懊惱，「如果沒有爆掉，成績可以更好才對。」

這次是馬祖首次舉辦定向越野，賽事分為菁英組、背包客組、老兵組及甜蜜雙人組，而定向越野考驗選手智力與體力，對選手是一大考驗。

國小打過棒球隊，18歲的賴賢鴻3年前在學長帶領下跨進定向越野領域，從一開始業餘參賽到現在成為定向越野國手，賴賢鴻說：「因為成績有出來，也帶來不少成就感。」

而這場比賽也是明年亞錦賽國內選拔賽之一，不過西莒上下坡度大也讓賴賢鴻吃足苦頭，「城區部分滿有難度，賽道坡度也很陡，最後一個打卡點我又判斷錯誤，導致成績下滑。」

賴賢鴻表示，因為上周忙著準備大學開學以致荒廢了一周的訓練，也讓今天成績不甚理想，「平常訓練我都是跑操場，休息不會超過兩天，這次斷了一周真的掉很多。」結束今明兩天賽事後，接下來他將在10月前往金門，參加108年金門定向越野錦標賽暨世界排名賽，累積世界排名積分。

2019馬祖定向東西莒錦標賽首日在西莒展開。記者毛琬婷／攝影
2019馬祖定向東西莒錦標賽首日在西莒展開。記者毛琬婷／攝影
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2019馬祖定向東西莒錦標賽首日在西莒展開。記者毛琬婷／攝影
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2019馬祖定向東西莒錦標賽首日在西莒展開。記者毛琬婷／攝影
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