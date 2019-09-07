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游泳／國內最高層級馬拉松游泳賽 卓承齊奪第8名

2019-09-07 14:55聯合報 記者劉肇育╱即時報導

卓承齊在世界馬拉松游泳系列賽南投站拿下第八名佳績。圖／中華民國游泳協會提供
卓承齊在世界馬拉松游泳系列賽南投站拿下第八名佳績。圖／中華民國游泳協會提供
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2019年國際泳總（FINA）世界馬拉松游泳系列賽－南投站，今天在南投日月潭舉行，共有來自世界各地11個國家地區，男、女共43人參賽，其中不乏世界級好手，是國內有史以來舉辦最高等級的馬拉松游泳賽事，儘管面對高強度對決，地主選手沒有示弱，「大P」卓承齊最終以1小時56分42秒拿下第八名，擠進獎金榜。

FINA世界馬拉松游泳系列賽今年共有九站，南投是系列的第八站，賽事全程十公里，今年在日月潭的規劃是每圈2000公尺，共要進行五圈。今天開賽前還下著綿綿細雨，但選手準備下水前太陽露臉，水溫也有攝氏26.6度，是最適合比賽的天氣與水溫。

中華民國游泳協會爭取本項賽事分站在我國舉辦，經過多年努力，終於在今年成為單站之一，理事長曾正宗強調，感謝前理事長許東雄的努力，也要感謝包括體育署、南投縣政府等單位的大力配合與協助，他更期許舉辦本次賽事，能大大激勵國內馬拉松游泳的發展。

本站賽事高手如雲，多名好手都曾在歐錦賽，甚至世錦賽拿下獎牌。男子組最終由澳洲好手斯洛曼（Nick Sloman）以1小時56分31秒奪冠，女子組則由兩度入選國際泳總公開水域名人堂的巴西好手庫尼亞（Marcela Ana Cunha）以2小時02分37秒稱后。兩人都對日月潭的絕美景色留下深刻印象，斯洛曼希望來年還能再來感受這完美賽事，Cunha更笑說，水中的魚都看得很清楚，口渴了就直接喝潭水，讓人見識頂尖好手的隨興。

多次在亞錦賽站上頒獎台的卓承齊，本次代表地主出賽，展現旺盛企圖心，他一路都在領先群中，第二圈更一度領游，他還放棄最終圈補給，就是希望能卡住更好位置，無奈經驗略有不足，加上對手體型高壯，他最終未能卡到前面位置，以第八名完賽。

「這次比賽我設定了許多策略，更一路跟著這些頂尖好手游到最後，最終成績都差在1分鐘內，我覺得自己表現得還不錯。」卓承齊滿意自己的表現，他強調透過這次比賽，他對自己過去累積的訓練成果更有信心，並將目標放在明年六月在葡萄牙的奧運資格賽，他期許自己能拚進前十名，爭取史上第一位以馬拉松游泳進軍奧運的過內泳將。

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