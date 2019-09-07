台北羽賽／台北是我的家 成池鉉拍落天才少女晉決賽

2019-09-07 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



南韓羽球一姊成池鉉挺進台北公開賽女單決賽。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 台北羽球公開賽女單四強賽今天上演南韓內戰，由南韓一姊成池鉉出戰天才少女安洗瑩，雖然近來安洗瑩世界排名急起直追衝上第28名，但曾三度拿下台北公開賽冠軍的成池鉉，仍是以21：19、21：15直落二勝出，挺進個人今年首場冠軍賽。

年僅17歲的安洗瑩今年在蘇迪曼盃與紐西蘭公開賽，接連擊敗兩名前世界球后戴資穎與李雪芮而聲名大噪，世界排名也從年初的第99名衝上28名，在南韓選手中僅次於排名第12名得成池鉉與第26名的金佳恩。

安洗瑩這次在台北公開賽一路挺進四強賽並遭遇成池鉉，這也是相差11歲的兩人繼去年南韓名人賽後再度對決，雖然開局成池鉉一度陷入4分落後，但隨後重新調整步調，先以21：19拿下第一局，第二局更是在一路領先的情況下以21：15輕鬆勝出，拿下對戰二連勝。

成池鉉在賽後表示，雖然在四強賽碰上小學妹安洗瑩讓她心情有點複雜，不過依舊盡全力完成這場比賽，她也誇讚安洗瑩依舊鮮少發生失誤，且與前一次交手時相比進步很多，「她現在已經有很不錯的表現，相信她會繼續成長。」

以東京奧運為目標的成池鉉，今年表現並不如預期，僅在超級300的瑞士公開賽挺進到四強，這次台北公開賽挺進決賽也改寫她本季最佳戰績，讓過去曾在台北公開賽三度封后的她直言：「台北就像是我的第二個故鄉。」