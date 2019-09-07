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美網／蠻牛納達爾第五度闖決賽 放眼生涯第19冠

2019-09-07 11:05聯合報 記者林宋以情╱即時報導

納達爾第五度闖決賽。 特約記者許振輝╱攝影
納達爾第五度闖決賽。 特約記者許振輝╱攝影
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當今球王約克維奇（Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在美網相繼落馬，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）把握機會，7日在男單四強賽以7：6(8：6)、6：4、6：1力克義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini），生涯第五度挺進美網決賽，將尋求生涯第19座大滿貫賽金盃。

33歲的納達爾在2017年拿下美網第三冠，相隔一年再度挺進美網決賽，若能順利封王，與史上最多大滿貫賽冠軍20冠的費德勒的差距，僅有一冠。

「我很開心能重返美網決賽。」納達爾坦言，開賽打得有些沮喪，太多破發點沒有把握，而貝雷帝尼是最不希望在搶七遇到的對手。

納達爾在搶七一度陷入0：4落後，隨後回敬5：1攻勢，追到1分差，並挽救一個盤末點，納達爾坦言搶七有點幸運，「我從賽末點倖存，終於破發，在那之後戰局就改變了，我更加冷靜和主動進攻。」

納達爾決賽對手是梅德維夫（Daniil Medvedev），兩人才在蒙特婁網賽決賽碰頭，最終由「蠻牛」帶走勝利，不過納達爾清楚梅德維夫近況火燙，「他每周都在進步，且打出不可思議的夏天。在大賽決賽，你的對手絕對不簡單，得打出最佳表現。」

梅德維夫在生涯首場大滿貫賽的決賽就面對生涯已18冠在手的名將，顯得戰戰兢兢，稱讚納達爾是網壇最偉大的冠軍之一，「他就像機器、場上的野獸，他所展現的精力令人驚豔。比賽或許不會太有趣，但如果能夠生存下來將會非常美妙。」

納達爾第五度闖決賽。 特約記者許振輝╱攝影
納達爾第五度闖決賽。 特約記者許振輝╱攝影
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納達爾第五度闖決賽。 特約記者許振輝╱攝影
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納達爾美網費德勒
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