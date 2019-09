美網／蠻牛納達爾第五度闖決賽 放眼生涯第19冠

納達爾第五度闖決賽。 特約記者許振輝╱攝影 分享 facebook 當今球王約克維奇(Novak Djokovic)、「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)在美網相繼落馬,西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)把握機會,7日在男單四強賽以7:6(8:6)、6:4、6:1力克義大利貝雷帝尼(Matteo Berrettini),生涯第五度挺進美網決賽,將尋求生涯第19座大滿貫賽金盃。

33歲的納達爾在2017年拿下美網第三冠,相隔一年再度挺進美網決賽,若能順利封王,與史上最多大滿貫賽冠軍20冠的費德勒的差距,僅有一冠。

Back where he belongs... See you on Sunday, Rafa! 🙌 @RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/7hek8izb8G

「我很開心能重返美網決賽。」納達爾坦言,開賽打得有些沮喪,太多破發點沒有把握,而貝雷帝尼是最不希望在搶七遇到的對手。

納達爾在搶七一度陷入0:4落後,隨後回敬5:1攻勢,追到1分差,並挽救一個盤末點,納達爾坦言搶七有點幸運,「我從賽末點倖存,終於破發,在那之後戰局就改變了,我更加冷靜和主動進攻。」

The men's singles final is set.



Who are you picking to take lift the 🏆?#USOpen pic.twitter.com/Ia35ioEBcW