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台灣一哥周天成拍落詹俊為 勇闖四強

2019-09-06 23:10聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

台灣羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽八強賽中對上馬來西亞好手詹俊為，首局周天成以21比11輕鬆拿下，但第二局被對手掌控節奏以15比21做收，一路苦戰到第三局，最後以21比17拿勝，不負眾望的晉級四強。

周天成（圖）今天在台北羽球賽八強賽中對上馬來西亞好手詹俊為，第二局遭遇亂流輸掉，...
周天成（圖）今天在台北羽球賽八強賽中對上馬來西亞好手詹俊為，第二局遭遇亂流輸掉，第三局回穩守住勝利。記者葉信菉／攝影
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周天成（圖）今天在台北羽球賽八強賽中對上馬來西亞好手詹俊為，周天成苦戰三局最後拿...
周天成（圖）今天在台北羽球賽八強賽中對上馬來西亞好手詹俊為，周天成苦戰三局最後拿下勝利，順利晉級四強。記者葉信菉／攝影
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周天成（圖）今天在台北羽球賽八強賽中對上馬來西亞好手詹俊為，周天成苦戰三局最後拿...
周天成（圖）今天在台北羽球賽八強賽中對上馬來西亞好手詹俊為，周天成苦戰三局最後拿下勝利，賽後他開心的大吼。記者葉信菉／攝影
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周天成（圖）今天在台北羽球賽八強賽中對上馬來西亞好手詹俊為，周天成苦戰三局最後拿...
周天成（圖）今天在台北羽球賽八強賽中對上馬來西亞好手詹俊為，周天成苦戰三局最後拿下勝利。記者葉信菉／攝影
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羽球周天成
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