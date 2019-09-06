擔任體育推手獎頒獎典禮主持人 黃鈴娟：很緊張

2019-09-06 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



黃鈴娟擔任體育推手獎頒獎典禮主持人之一。圖／中華體育運動記者協會提供 分享 facebook 戴著國泰女籃奪冠獎品鑽石所做成的項鍊，女籃國手黃鈴娟今天精心打扮，化身體育署108年度「體育推手獎」表揚典禮主持人之一，而她除了擔任主持人一職外，還要代表選手向各界致謝，她感性的說：「謝謝你們挺我，讓我的鄰居朋友感到驕傲。」

體育推手獎從98年起持續辦理，為了向體育界奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，副總統陳建仁今天親臨現場，感謝贊助及長期推廣體育活動的53個企業、團體與個人，並表揚他們的無私奉獻，是台灣體育運動最重要的「推手」。

去年體育推手獎找來「舉重女神」郭婞淳擔任主持人之一，今年則找來女籃國手、有「三分球美少女」之稱的黃鈴娟與主播何文堯共同主持，而在單親家庭中長大的黃鈴娟，還與現場的所有人分享自己成長過程受到的點滴協助。

黃鈴娟表示，國小由於轉學，為了繼續打球還曾到老師家借住，後來北上就讀海山高中，高一還遇到球隊解散，但永仁高中教練時超傑即時找回她，讓她得以延續運動生涯。