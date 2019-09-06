優秀基層運動教練頒獎 林鴻道：感謝體壇園丁的付出

2019-09-06 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「運動菁英育才計畫108年優秀基層運動教練頒獎典禮」今天舉行。圖／中華奧會提供 分享 facebook 「運動菁英育才計畫108年優秀基層運動教練頒獎典禮」今天舉行，送件參審教練多達94位，最終國小至高中組共20為教練獲獎，中華奧會主席林鴻道特別感謝這群體壇園丁，為台灣體育付出。

「連續舉辦兩年基層運動教練表揚，不過相信優秀教練真的太多了，儘管其他教練沒有獲獎，但同樣要感謝他們，長期投入基層的努力。」林鴻道在典禮上除表揚優秀教練，還勉勵基層教練，「運動成績很重要，但不是全部，選手的品德教育，做人、團結、合作，未來更需要補足這面向。」

本獎項今年是第二次辦理，收件期間為108年6月15日至7月15日，送件參審教練多達94位，其中國小組32位、國中組30位、高中組28位，除4位不符申請資格者外，餘90位列入評審。

本次評審作業由前台體大林輝雄教授擔任召集人，由協會工作人員將資料分類、整理後，邀請各專項運動種類專家學者組成初審小組進行第一輪初審作業，再提送本會決策小組進行決審，選出國小組、國中組、高中組優秀教練得主。

最後共計國小組6位、國中組7位、高中組7位等20位教練獲獎，分別為國小組6位，田徑曾之輝、田徑彭文良、桌球陳瑞峯、游泳陳冠彰、射擊張仲彣、空手道徐祥銘。國中組7位，田徑鍾彩榮、游泳曾昱誠、體操鄭豐億、射箭陳坤成、舉重陳涵彤、跆拳道游旺鈺、空手道邱俊忠。高中組7位，田徑蔡欣憲、體操鄭焜杰、射箭劉展明、射擊吳孟蓉、桌球李偉正、跆拳道陳維新、羽球楊鈞翔。