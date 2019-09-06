親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑
運動筆記【筆記志療師】走路內八外八只是姿勢習慣問題？可能是梨狀肌凸搥了【教練！我想跑步！】跑課表以外最重要的事：熱身與收操
健行筆記干卓萬下武界-雪白高山小胖子也能很山林－銀河洞步道
NBA精彩演出- Kemba Walker小組賽三大好球精彩演出- Giannis_Antetokounmpo 小組賽三大好球

優秀基層運動教練頒獎 林鴻道：感謝體壇園丁的付出

2019-09-06 20:38聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「運動菁英育才計畫108年優秀基層運動教練頒獎典禮」今天舉行。圖／中華奧會提供
「運動菁英育才計畫108年優秀基層運動教練頒獎典禮」今天舉行。圖／中華奧會提供
分享
「運動菁英育才計畫108年優秀基層運動教練頒獎典禮」今天舉行，送件參審教練多達94位，最終國小至高中組共20為教練獲獎，中華奧會主席林鴻道特別感謝這群體壇園丁，為台灣體育付出。

「連續舉辦兩年基層運動教練表揚，不過相信優秀教練真的太多了，儘管其他教練沒有獲獎，但同樣要感謝他們，長期投入基層的努力。」林鴻道在典禮上除表揚優秀教練，還勉勵基層教練，「運動成績很重要，但不是全部，選手的品德教育，做人、團結、合作，未來更需要補足這面向。」

本獎項今年是第二次辦理，收件期間為108年6月15日至7月15日，送件參審教練多達94位，其中國小組32位、國中組30位、高中組28位，除4位不符申請資格者外，餘90位列入評審。

本次評審作業由前台體大林輝雄教授擔任召集人，由協會工作人員將資料分類、整理後，邀請各專項運動種類專家學者組成初審小組進行第一輪初審作業，再提送本會決策小組進行決審，選出國小組、國中組、高中組優秀教練得主。

最後共計國小組6位、國中組7位、高中組7位等20位教練獲獎，分別為國小組6位，田徑曾之輝、田徑彭文良、桌球陳瑞峯、游泳陳冠彰、射擊張仲彣、空手道徐祥銘。國中組7位，田徑鍾彩榮、游泳曾昱誠、體操鄭豐億、射箭陳坤成、舉重陳涵彤、跆拳道游旺鈺、空手道邱俊忠。高中組7位，田徑蔡欣憲、體操鄭焜杰、射箭劉展明、射擊吳孟蓉、桌球李偉正、跆拳道陳維新、羽球楊鈞翔。

高中組優秀教練鄭焜杰擔綱體操教練超過20年，指導出許多好手，「關鍵在於熱忱，因為打從心底喜愛體操，喜愛這個運動，相信很多基層教練都是抱持這樣的心情去付出，才能夠繼續堅持下去。」

「運動菁英育才計畫108年優秀基層運動教練頒獎典禮」今天舉行。圖／中華奧會提供
「運動菁英育才計畫108年優秀基層運動教練頒獎典禮」今天舉行。圖／中華奧會提供
分享
「運動菁英育才計畫108年優秀基層運動教練頒獎典禮」今天舉行。圖／中華奧會提供
「運動菁英育才計畫108年優秀基層運動教練頒獎典禮」今天舉行。圖／中華奧會提供
分享

田徑桌球跆拳道
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

擔任體育推手獎頒獎典禮主持人 黃鈴娟：很緊張

2019-09-06 21:14

台北羽賽／誤判反激起鬥志 「麟洋配」射日晉4強

2019-09-06 20:04

台北羽賽／看好後輩竄起 成池鉉最愛台灣剉冰、鳳梨酥

2019-09-06 18:07

推廣高球不遺餘力 王政松會長唯一個人獲體育推手獎贊助類金質獎

2019-09-06 16:54

世足資格賽／1:2惜敗約旦 主帥仍肯定子弟兵表現

2019-09-05 23:54

世足／溫智豪進球 中華隊主場1:2輸約旦

2019-09-05 23:42

台北羽賽／周天成回穩 31分鐘輕取沙米闖8強

2019-09-05 23:40

台北羽賽／周天成狀態回穩 直落二晉男單8強

2019-09-05 20:46

同心協力助體育 108年體育推手獎今公布得獎名單

2019-09-05 18:26

台北羽賽／追平單站最佳成績 呂家弘拍落黃永棋晉8強

2019-09-05 17:59

台北羽賽／大馬新希望李梓嘉出局 無緣2連霸

2019-09-05 16:26

世足／資格賽中華主場抗約旦 教頭強調台式球風

2019-09-05 00:04

台北羽賽／周天成苦戰晉級 王子維首輪止步

2019-09-05 00:02

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

U18世青賽／中華提前7局12:0宰澳洲 複賽3勝1負並列首位

2019-09-06 12:58

世籃賽／輸美53分 日本教頭：亞洲與世界的差距

2019-09-06 09:40

U18世青賽／盜本壘差點爆衝突 羅暐捷：忘記贏11分

2019-09-06 14:35

世籃賽／大陸資源後勤滿分 可惜一代不如一代

2019-09-06 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

世籃賽／16強戰字母哥 波波維奇：他是國家英雄

2019-09-06 10:05

U18世青賽／觸身球傷了第4棒 李灝宇恐難再戰

2019-09-06 09:58

NBA／布萊恩欽點最難纏防守者 艾倫無奈竟遭外媒無視

2019-09-06 12:22

世籃賽／16強全數出爐 美國輕取日本全勝晉級

2019-09-05 22:57

世籃賽／有驚無險保全勝 美國隊考驗複賽才開始

2019-09-06 07:00

U18世青賽／中華對加國推左投搶勝 爭冠條件仍看美日

2019-09-06 17:18

U18世青賽／中華隊全員得分 提前7局打垮澳洲

2019-09-06 14:03

世籃賽／塞爾維亞教頭出奇招 約柯奇化身板凳暴徒

2019-09-06 12:17

世籃賽／大陸戰南韓拚奧運門票 日本八村壘提早收工

2019-09-06 12:05

世籃賽／德國一哥表現遭批評 施羅德：我不介意

2019-09-06 12:25

世籃賽／16強首戰強碰「字母哥」 華克：平常心看待

2019-09-06 13:10

MiLB／扛3A晉級戰先發 江少慶搭機無關大聯盟

2019-09-06 10:53

世籃賽／16強戰力榜塞爾維亞居龍頭 美國又遭澳洲擠下

2019-09-06 11:01

NBA／網友合成驚人肌肉照 卡盧索自爆收到藥檢通知

2019-09-06 12:36

世籃賽／16強決戰 強權之外誰能殺出成黑馬？

2019-09-06 16:59

2019世界盃籃球賽 16強複賽最新賽程與戰績表

2019-09-06 18:10

NBA／哈沃德重返湖人 球迷憂惡夢回歸？

2019-09-06 13:13

U18世青賽／中華隊嗑泡菜 陳柏毓曲球讓對手「站著看」

2019-09-05 23:25

世籃賽／只剩10人 美國仍打爆日本全勝進16強

2019-09-05 23:45

NBA／淪土耳其最大罪人 騎士仍有意提前續約歐斯曼

2019-09-06 12:30

MLB／楚奧特45轟追上全壘打王 天使還是輸了

2019-09-06 10:13

中職／味全龍首場練習賽 19日出戰四川蛟龍隊

2019-09-06 13:07

美網／20年10度進決賽 小威拚大賽24冠差一步

2019-09-06 09:05

MLB／王維中轉到海盜首戰 拿本季第2勝

2019-09-05 23:33

NBA／知名媒體人推特自打嘴巴 布克意有所指轉發貼文

2019-09-06 12:39

MLB／金布洛爾肘發炎 小熊卡位季後賽少終結者

2019-09-06 07:00

世籃賽／約柯奇扮板凳暴徒 塞爾維亞複賽大勝波多黎各

2019-09-06 18:50

世籃賽／5人得分上雙退土耳其 捷克收E組晉級門票

2019-09-05 18:58

U18世青賽／岳東華一通電話 「政華」一起開火

2019-09-06 16:03

MLB／初登板就對決親弟弟 莫蘭兄弟寫百年來頭一遭

2019-09-06 11:28

NBA／得到美國平民最高榮譽 威斯特獲頒總統自由獎章

2019-09-06 13:30

U18世青賽／李灝宇猛打手感回溫 右手被砸今能出賽？

2019-09-05 23:29

新北養職棒？ 侯友宜：財政沒辦法

2019-09-05 23:12

美網／去年會外賽止步 19歲安德里斯庫將與小威爭冠

2019-09-06 11:41

世足資格賽／1:2惜敗約旦 主帥仍肯定子弟兵表現

2019-09-05 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top