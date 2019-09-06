台北羽賽／誤判反激起鬥志 「麟洋配」射日晉4強

2019-09-06 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



李洋（左）與王齊麟驚險打下4強門票。記者葉信菉／攝影 分享 facebook 2019台北羽球公開賽，台灣僅存的兩組雙打組合，最終只有「麟洋配」順利闖關，王齊麟／李洋在男雙8強賽以21：17、25：23拍落日本組合古賀輝／齊藤太一收下晉級門票；混雙李哲輝／許雅晴則是以15：21、12：21不敵南韓組合徐承宰／蔡侑玎，無緣晉級。

今年三月的奧爾良羽球名人賽，「麟洋配」就與這組日本組合有過交手，當時在男雙決賽王齊麟／李洋後來居上，逆轉打下冠軍，相隔近6個月兩組人馬再度交手，李洋坦言：「下場前就知道這場比賽會很艱難，因為對手不到最後一分是不會放棄的。」

首局「麟洋配」從落後中展開反撲，5：5後雖都維持領先優勢，但比賽後段一度被對手追到18：17、1分差，好在兩人隨即回穩，連下4分先下一城。次局局中「麟洋配」一度取得15：10的領先，卻被對手追上，後段雙方多次戰成平手，「麟洋配」也在現場球迷的加油聲下，驚險打下4強門票。

而在第二局19平時還發生小插曲，「麟洋配」攻擊底線球被裁判喊出界，這次判決也讓日本組合拿下局末點，儘管當下「麟洋配」向裁判抗議仍未改判，不過反倒激起兩人的鬥志，共化解對手4個局末點，逆轉搶下勝利。

賽後李洋說：「可能是台灣人的個性吧，在這樣的情況下下一分反而更想討回來，但這就是比賽中的一部分，原本我們也只想說先贏一局就很不錯，再慢慢去調整就好。」