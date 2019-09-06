親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

香港學生築人鏈 高呼：五大訴求缺一不可

運動筆記【筆記志療師】走路內八外八只是姿勢習慣問題？可能是梨狀肌凸搥了【教練！我想跑步！】跑課表以外最重要的事：熱身與收操
健行筆記干卓萬下武界-雪白高山小胖子也能很山林－銀河洞步道
NBA精彩演出- Kemba Walker小組賽三大好球精彩演出- Giannis_Antetokounmpo 小組賽三大好球

台北羽賽／看好後輩竄起 成池鉉最愛台灣剉冰、鳳梨酥

2019-09-06 18:07聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

南韓好手成池鉉。記者葉信菉／攝影
南韓好手成池鉉。記者葉信菉／攝影
分享
2019台北羽球公開賽今天進行各組8強賽，世界排名女單第12的南韓好手成池鉉此役後來居上，以7：21、21：13、21：19拍落印尼女將瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung），挺進4強，下一戰將碰上南韓「天才少女」的安洗瑩。

「今天贏的很驚險，但還是很開心可以拿下勝利。」成池鉉在三局55分鐘的大戰中後來居上辛苦取勝，接下來她將碰上同胞後輩、被譽為「天才少女」的安洗瑩，「安洗瑩不太會失誤，是個失誤率不高的選手，我必須要降低失誤再去做對抗。」

現年28歲的成池鉉，目標一拚東京奧運後退休，而近年來南韓羽壇也有不少新星冒出頭，像是17歲的安洗瑩、金佳恩都是她點名期待的後輩好手，雖然現今世界排名稍稍從第8下滑至第12，但成池鉉仍持續努力要衝回排名，朝著東京奧運目標邁進。

對於現今女單比賽節奏變化快，成池鉉坦言自己也在努力適應中，「還是要持續練習適應現在的比賽節奏。」而來過台北多次的她，最印象深刻的還是台灣美食，尤其是剉冰、鳳梨酥，「像這幾天都下大雨，我還是跑去吃冰。」

男朋友孫完虎今年三月在韓國全國錦標賽弄傷左腳阿基里斯腱，至少需要休養半年以上才能重返球場，成池鉉談到男友有些靦腆的說：「我們平常就是常常聊天，我也會替他送些食物，替他加油打氣。」

羽球
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

推廣高球不遺餘力 王政松會長唯一個人獲體育推手獎贊助類金質獎

2019-09-06 16:54

世足資格賽／1:2惜敗約旦 主帥仍肯定子弟兵表現

2019-09-05 23:54

世足／溫智豪進球 中華隊主場1:2輸約旦

2019-09-05 23:42

台北羽賽／周天成回穩 31分鐘輕取沙米闖8強

2019-09-05 23:40

台北羽賽／周天成狀態回穩 直落二晉男單8強

2019-09-05 20:46

同心協力助體育 108年體育推手獎今公布得獎名單

2019-09-05 18:26

台北羽賽／追平單站最佳成績 呂家弘拍落黃永棋晉8強

2019-09-05 17:59

台北羽賽／大馬新希望李梓嘉出局 無緣2連霸

2019-09-05 16:26

世足／資格賽中華主場抗約旦 教頭強調台式球風

2019-09-05 00:04

台北羽賽／周天成苦戰晉級 王子維首輪止步

2019-09-05 00:02

台北羽賽／不當世界第二 周天成衝擊心態逆轉勝

2019-09-04 21:14

台北羽賽／重新專注單打賽場 白馭珀奧運積分趕進度

2019-09-04 20:25

男足／中韓混血王建明身分認定缺席 足協：盡快解決

2019-09-04 20:00

台北羽賽／王子維盼雪恥卻亂調 連兩年首輪出局

2019-09-04 19:20

足球／世足資格賽主場首戰尬約旦 中華男足拚速度

2019-09-04 18:40

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

U18世青賽／中華提前7局12:0宰澳洲 複賽3勝1負並列首位

2019-09-06 12:58

世籃賽／輸美53分 日本教頭：亞洲與世界的差距

2019-09-06 09:40

世籃賽／大陸資源後勤滿分 可惜一代不如一代

2019-09-06 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

U18世青賽／盜本壘差點爆衝突 羅暐捷：忘記贏11分

2019-09-06 14:35

世籃賽／16強戰字母哥 波波維奇：他是國家英雄

2019-09-06 10:05

世籃賽／16強全數出爐 美國輕取日本全勝晉級

2019-09-05 22:57

U18世青賽／觸身球傷了第4棒 李灝宇恐難再戰

2019-09-06 09:58

世籃賽／有驚無險保全勝 美國隊考驗複賽才開始

2019-09-06 07:00

U18世青賽／中華上屆輸澳 派林昱珉討回顏面

2019-09-05 18:13

U18世青賽／中華隊全員得分 提前7局打垮澳洲

2019-09-06 14:03

世籃賽／大陸戰南韓拚奧運門票 日本八村壘提早收工

2019-09-06 12:05

世籃賽／塞爾維亞教頭出奇招 約柯奇化身板凳暴徒

2019-09-06 12:17

MiLB／扛3A晉級戰先發 江少慶搭機無關大聯盟

2019-09-06 10:53

世籃賽／德國一哥表現遭批評 施羅德：我不介意

2019-09-06 12:25

世籃賽／16強首戰強碰「字母哥」 華克：平常心看待

2019-09-06 13:10

日職／宋家豪中繼化解危機 連續8場出賽無失分

2019-09-05 20:29

NBA／布萊恩欽點最難纏防守者 艾倫無奈竟遭外媒無視

2019-09-06 12:22

世籃賽／16強戰力榜塞爾維亞居龍頭 美國又遭澳洲擠下

2019-09-06 11:01

U18世青賽／中華隊嗑泡菜 陳柏毓曲球讓對手「站著看」

2019-09-05 23:25

世籃賽／只剩10人 美國仍打爆日本全勝進16強

2019-09-05 23:45

世籃賽／5人得分上雙退土耳其 捷克收E組晉級門票

2019-09-05 18:58

中職／猿隊轉賣進度 聯盟未接獲訊息

2019-09-05 18:13

中職／味全龍首場練習賽 19日出戰四川蛟龍隊

2019-09-06 13:07

MLB／楚奧特45轟追上全壘打王 天使還是輸了

2019-09-06 10:13

NBA／淪土耳其最大罪人 騎士仍有意提前續約歐斯曼

2019-09-06 12:30

NBA／哈沃德重返湖人 球迷憂惡夢回歸？

2019-09-06 13:13

美網／20年10度進決賽 小威拚大賽24冠差一步

2019-09-06 09:05

MLB／王維中轉到海盜首戰 拿本季第2勝

2019-09-05 23:33

台北羽賽／周天成狀態回穩 直落二晉男單8強

2019-09-05 20:46

NBA／網友合成驚人肌肉照 卡盧索自爆收到藥檢通知

2019-09-06 12:36

NBA／知名媒體人推特自打嘴巴 布克意有所指轉發貼文

2019-09-06 12:39

MLB／金布洛爾肘發炎 小熊卡位季後賽少終結者

2019-09-06 07:00

U18世青賽／中華對加國推左投搶勝 爭冠條件仍看美日

2019-09-06 17:18

協會盃成棒 最新比分與賽程表

2019-09-06 15:50

2019世界盃籃球賽 16強複賽最新賽程與戰績表

2019-09-06 14:40

U18世青賽／李灝宇猛打手感回溫 右手被砸今能出賽？

2019-09-05 23:29

新北養職棒？ 侯友宜：財政沒辦法

2019-09-05 23:12

世足資格賽／1:2惜敗約旦 主帥仍肯定子弟兵表現

2019-09-05 23:54

MLB／初登板就對決親弟弟 莫蘭兄弟寫百年來頭一遭

2019-09-06 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top