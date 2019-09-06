台北羽賽／看好後輩竄起 成池鉉最愛台灣剉冰、鳳梨酥

2019-09-06 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



南韓好手成池鉉。記者葉信菉／攝影 分享 facebook 2019台北羽球公開賽今天進行各組8強賽，世界排名女單第12的南韓好手成池鉉此役後來居上，以7：21、21：13、21：19拍落印尼女將瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung），挺進4強，下一戰將碰上南韓「天才少女」的安洗瑩。

「今天贏的很驚險，但還是很開心可以拿下勝利。」成池鉉在三局55分鐘的大戰中後來居上辛苦取勝，接下來她將碰上同胞後輩、被譽為「天才少女」的安洗瑩，「安洗瑩不太會失誤，是個失誤率不高的選手，我必須要降低失誤再去做對抗。」

現年28歲的成池鉉，目標一拚東京奧運後退休，而近年來南韓羽壇也有不少新星冒出頭，像是17歲的安洗瑩、金佳恩都是她點名期待的後輩好手，雖然現今世界排名稍稍從第8下滑至第12，但成池鉉仍持續努力要衝回排名，朝著東京奧運目標邁進。

對於現今女單比賽節奏變化快，成池鉉坦言自己也在努力適應中，「還是要持續練習適應現在的比賽節奏。」而來過台北多次的她，最印象深刻的還是台灣美食，尤其是剉冰、鳳梨酥，「像這幾天都下大雨，我還是跑去吃冰。」

男朋友孫完虎今年三月在韓國全國錦標賽弄傷左腳阿基里斯腱，至少需要休養半年以上才能重返球場，成池鉉談到男友有些靦腆的說：「我們平常就是常常聊天，我也會替他送些食物，替他加油打氣。」