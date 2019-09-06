推廣高球不遺餘力 王政松會長唯一個人獲體育推手獎贊助類金質獎

2019-09-06 16:54 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



副總統陳建仁頒獎給裙襬搖搖高球基金會王政松(右)會長。 裙襬搖搖高球基金會提供 分享 facebook

為了向體育界默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，教育部體育署自98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動，今天舉行頒獎儀式，副總統陳建仁親臨現場，向各界介紹本年度對體壇貢獻卓著的推手們。

國家體育事業的發展，除了政府單位的資源挹注與推動外，同時也需要民間企業、團體及個人投入金錢或時間，與政府攜手共創國家體育進步的動力。

「體育推手獎」獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，今年度在各方踴躍參與下，總收件數達92件，創歷年參與件數新高。經評審委員審查後，共計頒發78個奬項，其中包含贊助類55件及推展類23件。

贊助類金質獎除台電、中華電信等各大企業外，唯一獲獎的個人王政松，為裙襬搖搖高球基金會會長，自2011年起藉由個人及基金會，在台灣推廣女子高球比賽，從舉辦裙襬搖搖名人賽開始，邀請世界一流女子好手來台，增進台灣女子選手實力，且培育年輕選手，前進美、澳進行訓練。

2014年前進舊金山，成為台灣首度在美國舉辦LPGA賽事，將台灣之名推銷至海外。2017年則贊助舉辦裙襬搖搖LPGA台灣賽，至今年更名為「2019年台灣裙襬搖搖LPGA」。同時王政松去年也接任中華高協理事長之職，恢復舉辦台灣女子高球公開賽，對高球投注更大心力。