親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

香港學生築人鏈 高呼：五大訴求缺一不可

運動筆記【筆記志療師】走路內八外八只是姿勢習慣問題？可能是梨狀肌凸搥了【教練！我想跑步！】跑課表以外最重要的事：熱身與收操
健行筆記干卓萬下武界-雪白高山小胖子也能很山林－銀河洞步道
NBA精彩演出- Kemba Walker小組賽三大好球精彩演出- Giannis_Antetokounmpo 小組賽三大好球

推廣高球不遺餘力 王政松會長唯一個人獲體育推手獎贊助類金質獎

2019-09-06 16:54聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

副總統陳建仁頒獎給裙襬搖搖高球基金會王政松(右)會長。 裙襬搖搖高球基金會提供
副總統陳建仁頒獎給裙襬搖搖高球基金會王政松(右)會長。 裙襬搖搖高球基金會提供
分享

為了向體育界默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，教育部體育署自98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動，今天舉行頒獎儀式，副總統陳建仁親臨現場，向各界介紹本年度對體壇貢獻卓著的推手們。

國家體育事業的發展，除了政府單位的資源挹注與推動外，同時也需要民間企業、團體及個人投入金錢或時間，與政府攜手共創國家體育進步的動力。

「體育推手獎」獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，今年度在各方踴躍參與下，總收件數達92件，創歷年參與件數新高。經評審委員審查後，共計頒發78個奬項，其中包含贊助類55件及推展類23件。

贊助類金質獎除台電、中華電信等各大企業外，唯一獲獎的個人王政松，為裙襬搖搖高球基金會會長，自2011年起藉由個人及基金會，在台灣推廣女子高球比賽，從舉辦裙襬搖搖名人賽開始，邀請世界一流女子好手來台，增進台灣女子選手實力，且培育年輕選手，前進美、澳進行訓練。

2014年前進舊金山，成為台灣首度在美國舉辦LPGA賽事，將台灣之名推銷至海外。2017年則贊助舉辦裙襬搖搖LPGA台灣賽，至今年更名為「2019年台灣裙襬搖搖LPGA」。同時王政松去年也接任中華高協理事長之職，恢復舉辦台灣女子高球公開賽，對高球投注更大心力。

體育推手獎得獎名單。圖／體育署提供
體育推手獎得獎名單。圖／體育署提供
分享

體育教育部保險
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

台北羽賽／看好後輩竄起 成池鉉最愛台灣剉冰、鳳梨酥

2019-09-06 18:07

世足資格賽／1:2惜敗約旦 主帥仍肯定子弟兵表現

2019-09-05 23:54

世足／溫智豪進球 中華隊主場1:2輸約旦

2019-09-05 23:42

台北羽賽／周天成回穩 31分鐘輕取沙米闖8強

2019-09-05 23:40

台北羽賽／周天成狀態回穩 直落二晉男單8強

2019-09-05 20:46

同心協力助體育 108年體育推手獎今公布得獎名單

2019-09-05 18:26

台北羽賽／追平單站最佳成績 呂家弘拍落黃永棋晉8強

2019-09-05 17:59

台北羽賽／大馬新希望李梓嘉出局 無緣2連霸

2019-09-05 16:26

世足／資格賽中華主場抗約旦 教頭強調台式球風

2019-09-05 00:04

台北羽賽／周天成苦戰晉級 王子維首輪止步

2019-09-05 00:02

台北羽賽／不當世界第二 周天成衝擊心態逆轉勝

2019-09-04 21:14

台北羽賽／重新專注單打賽場 白馭珀奧運積分趕進度

2019-09-04 20:25

男足／中韓混血王建明身分認定缺席 足協：盡快解決

2019-09-04 20:00

台北羽賽／王子維盼雪恥卻亂調 連兩年首輪出局

2019-09-04 19:20

足球／世足資格賽主場首戰尬約旦 中華男足拚速度

2019-09-04 18:40

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

U18世青賽／中華提前7局12:0宰澳洲 複賽3勝1負並列首位

2019-09-06 12:58

世籃賽／輸美53分 日本教頭：亞洲與世界的差距

2019-09-06 09:40

世籃賽／大陸資源後勤滿分 可惜一代不如一代

2019-09-06 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

U18世青賽／盜本壘差點爆衝突 羅暐捷：忘記贏11分

2019-09-06 14:35

世籃賽／16強戰字母哥 波波維奇：他是國家英雄

2019-09-06 10:05

世籃賽／16強全數出爐 美國輕取日本全勝晉級

2019-09-05 22:57

U18世青賽／觸身球傷了第4棒 李灝宇恐難再戰

2019-09-06 09:58

世籃賽／有驚無險保全勝 美國隊考驗複賽才開始

2019-09-06 07:00

U18世青賽／中華隊全員得分 提前7局打垮澳洲

2019-09-06 14:03

世籃賽／塞爾維亞教頭出奇招 約柯奇化身板凳暴徒

2019-09-06 12:17

世籃賽／大陸戰南韓拚奧運門票 日本八村壘提早收工

2019-09-06 12:05

MiLB／扛3A晉級戰先發 江少慶搭機無關大聯盟

2019-09-06 10:53

世籃賽／德國一哥表現遭批評 施羅德：我不介意

2019-09-06 12:25

世籃賽／16強首戰強碰「字母哥」 華克：平常心看待

2019-09-06 13:10

日職／宋家豪中繼化解危機 連續8場出賽無失分

2019-09-05 20:29

NBA／布萊恩欽點最難纏防守者 艾倫無奈竟遭外媒無視

2019-09-06 12:22

世籃賽／16強戰力榜塞爾維亞居龍頭 美國又遭澳洲擠下

2019-09-06 11:01

U18世青賽／中華隊嗑泡菜 陳柏毓曲球讓對手「站著看」

2019-09-05 23:25

世籃賽／只剩10人 美國仍打爆日本全勝進16強

2019-09-05 23:45

世籃賽／5人得分上雙退土耳其 捷克收E組晉級門票

2019-09-05 18:58

中職／味全龍首場練習賽 19日出戰四川蛟龍隊

2019-09-06 13:07

MLB／楚奧特45轟追上全壘打王 天使還是輸了

2019-09-06 10:13

NBA／淪土耳其最大罪人 騎士仍有意提前續約歐斯曼

2019-09-06 12:30

NBA／哈沃德重返湖人 球迷憂惡夢回歸？

2019-09-06 13:13

美網／20年10度進決賽 小威拚大賽24冠差一步

2019-09-06 09:05

MLB／王維中轉到海盜首戰 拿本季第2勝

2019-09-05 23:33

台北羽賽／周天成狀態回穩 直落二晉男單8強

2019-09-05 20:46

NBA／網友合成驚人肌肉照 卡盧索自爆收到藥檢通知

2019-09-06 12:36

NBA／知名媒體人推特自打嘴巴 布克意有所指轉發貼文

2019-09-06 12:39

MLB／金布洛爾肘發炎 小熊卡位季後賽少終結者

2019-09-06 07:00

U18世青賽／中華對加國推左投搶勝 爭冠條件仍看美日

2019-09-06 17:18

2019世界盃籃球賽 16強複賽最新賽程與戰績表

2019-09-06 18:10

協會盃成棒 最新比分與賽程表

2019-09-06 15:50

U18世青賽／李灝宇猛打手感回溫 右手被砸今能出賽？

2019-09-05 23:29

新北養職棒？ 侯友宜：財政沒辦法

2019-09-05 23:12

世足資格賽／1:2惜敗約旦 主帥仍肯定子弟兵表現

2019-09-05 23:54

MLB／初登板就對決親弟弟 莫蘭兄弟寫百年來頭一遭

2019-09-06 11:28

U18世青賽／岳東華一通電話 「政華」一起開火

2019-09-06 16:03

美網／去年會外賽止步 19歲安德里斯庫將與小威爭冠

2019-09-06 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top