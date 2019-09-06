世籃賽／大陸戰南韓拚奧運門票 日本八村壘提早收工

2019-09-06 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



日本未能晉級16強，八村壘不再打排名賽。 新華社 分享 facebook 在自家主場無緣挺進十六強後，中國大陸男籃在落入17至32名排名賽後，目標將鎖定在爭取明年東京奧運門票上，今天晚間他們將對上同樣來自亞洲的南韓，背負著不能輸球的壓力，大陸男籃總教練李楠表示，希望球隊能將未晉級的失落拋下，並帶著沒有退路的心態面對與南韓之戰。

大陸男籃今年在被認為抽中上上籤的情況下，卻在分組賽接連不敵波蘭與委內瑞拉，無緣挺進16強賽，讓球隊在過去兩天遭到大陸球迷的大肆批評，不過今天晚間他們將隨即在排名賽中出戰南韓，希望能爭取到亞洲球隊最佳排名，以取得明年東京奧運門票。

在這次分組賽中成為眾矢之的周琦，談到對陣南韓時說：「其實我們和南韓打過很多次，但這次是一場不容有失的比賽，我們必須在內線有更多攻勢，因為我們面對亞洲球隊仍能在禁區取得優勢，儘管這次世界盃的表現帶給我們一些壓力，但我們會放下，好好打這場比賽。」

而同樣掉入排名賽的日本，在因為地主身份已取得明年東京奧運參賽權的情況下，今天也與華盛頓巫師共同宣布混血前鋒八村壘將不會參加接下來賽事的消息，希望讓他在NBA季前訓練營開始前能獲得短暫休息。

而八村壘也透過聲明說：「我愛日本隊，這對於巫師、日本籃球和我自己來說這是個困難的決定，我仍在學著了解自己的身體狀況，但我相信巫師、日本籃協會盡可能地幫助我在NBA賽季和2020奧運會前做好最佳準備。」