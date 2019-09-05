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第28屆全國鳳凰盃運動會 副總統陳建仁出席開幕式

2019-09-05 23:59聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

今年由衛福部八里療養院承辦的「第28屆全國鳳凰盃運動會」共吸引來自台北市聯合醫院松德院區、基隆市精神醫療機構、社團法人台中市康復之友協會、澎湖縣政府衛生局與高雄市心理復健協會等共計33個精神醫療相關機構的熱烈參與，總參賽人數為1203人，創下歷屆鳳凰盃最多人次參與的運動會。

副總統陳建仁今天也出席活動，陳建仁除了感謝各地康復之友的參加外，同時也對承辦這次運動會的所有工作人員表達敬意，他說：「政府非常重視精神病友的照料與康復情況，因此舉辦這樣全國性的運動會不僅可以讓大眾更加了解精神病友，也可藉由他們復健的成果去污名化。」

開幕典禮在真理大學操場舉行，主辦單位安排真理大學火舞社與熱舞社的表演，接著由八里療養院的所有工作人員帶領現場來賓與選手一起跳大會舞，整個開幕儀式在大會舞的帶領下結束。

之後全部競賽項目在下午移至真理大學室內體育館舉行，運動會在四點半舉行閉幕，同時與下屆鳳凰盃的主辦單位台北松德院區進行移交合影留念。

為了營造全國精神康復之友的健康生活，與在專業職能照護下精障者康復的成果表現，衛福部從民國79年起，開始補助國內精神醫療網核心醫院輪流舉行全國精神康復之友鳳凰盃運動會，邁入第28屆的鳳凰盃運動會除了承襲歷屆的趣味競賽外，今年更加入籃球、桌球、跑跳擲與大隊接力的競賽項目，且比賽規則參照國際標準。

八里療養院院長張介信表示，今年鳳凰盃運動會首次與學校合作，首選真理大學為比賽會場主要是看中該校體育教師的專長，以及該校的室內體育館設備齊全，這樣才可以有一個安全的環境提供精障者自由地發揮。衛福部次長何啟功贊同此次與學校的合作，除了讓學生認識精障病友與政府對精障者的照顧與重視外，也讓本次鳳凰盃新增的競賽朝國際標準前進。

副總統陳建仁（右一）與衛福部心口司司長諶立中（右二）參與「第28屆全國鳳凰盃運動...
副總統陳建仁（右一）與衛福部心口司司長諶立中（右二）參與「第28屆全國鳳凰盃運動會」。圖／真理大學提供
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