世足資格賽／1:2惜敗約旦 主帥仍肯定子弟兵表現

2019-09-05 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



溫智豪。圖／中華足球協會提供 分享 facebook 2022卡達世界盃暨2023亞洲盃資格賽小組賽，今天中華隊首戰在台北田徑場迎戰世界排名第99的約旦隊，儘管上半場踢完就以2球落後，中華隊仍展現不放棄的精神，靠著溫智豪在第81分鐘成功破門追回一球，雖然最終以1：2惜敗，不過中華隊的表現仍讓教頭蘭卡斯特感到驕傲及滿意。

儘管賽前台北下起大雨，仍澆不息熱情球迷要進場替中華隊加油的心，在超過5500名球迷力挺下，中華隊在下半場成功破門，踢進三度對戰約旦首次進球。

這樣的表現也讓新任中華男足教頭蘭卡斯特感到滿意，他表示，自己的願景就是創造吃一支能讓台灣球迷感到希望的球隊，而今天球員的表現也成功證明他的想法是朝著成功方向前進，「這是一支可以在高強度比賽中有競爭力的球隊，很高興他們都做到了。」

不過蘭卡斯特對於約旦隊第一顆進球有些意見，他認為是有越位嫌疑，雖然當下有跟裁判提出抗議卻未被接受，中華隊門將潘文傑也認同，「我看過回放，第一球的確有越位嫌疑。」

潘文傑坦言，這一顆進球也成功帶起約旦隊的氣勢，「比賽就是這樣，環環相扣，裁判也是比賽的一部分，有了這顆進球才會有第二顆，就像下半場我先撲了一球，接下來我們也進球。」

接下來下周二中華隊要繼續在台北田徑場迎戰尼泊爾，蘭卡斯特說：「接下來先好好休息再來跟球員分析尼泊爾這支球隊的優缺點，我們的球員非常團結，表現出來的氣勢非常好，下周二我們可能是比較佔優勢的球隊，但如何先拿下分數、釋放壓力是重點。」