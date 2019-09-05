台北羽賽／周天成狀態回穩 直落二晉男單8強

2019-09-05 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



周天成。記者陳正興／攝影 分享 facebook 台灣羽球「一哥」周天成，今天在台北羽球公開賽男單16強，只花了31分鐘就以21：12、21：10拍落世界排名第38的印度選手沙米（Sameer Verma），晉級男單8強，明天將與馬來西亞好手詹俊為爭4強門票。

世界排名第2的周天成，昨天首輪碰上麻煩，面對世界排名第36名的泰國蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon）小天首局讓出，第二局扳回一城，決勝局在16：11領先時對手因右腳踝扭傷退賽，驚險收下晉級門票。

今天周天成擺脫首戰壓力後，面對過去交手吞下2敗的沙米，小天做足準備，一下場從1：1後都維持著領先優勢，次局開賽雖小遇亂流，但他很快回穩，靠著一波9：1攻勢奠定勝基，直落二收下8強門票，下一戰將碰上拍落林祐賢的大馬好手詹俊為。

而男雙「麟洋配」前一天戰到接近凌晨12點才完賽，今天李洋還面臨一日兩戰的挑戰，中午與楊景惇的混雙與印尼組合大戰三局吞敗，稍作休息後再與王齊麟在男雙登場，最終只用兩個21：18拍落世界排名36馬來西亞的徐家銘／劉雋程，晉級8強，成為唯一僅存的台灣男雙組合。

目前右側後腰拉傷的王齊麟賽後表示，腰傷情況有愈來愈好，也可以再出更多力氣打球，「但也因為可以出力，反而太想靠力量，打得反而死板。」雖然接連征戰導致身體疲勞、傷勢也較容易產生的情況，但兩人也從中找出應變方法。