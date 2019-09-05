同心協力助體育 108年體育推手獎今公布得獎名單

2019-09-05 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



體育推手獎得獎名單揭曉，體育署副署長林哲宏（左二）、綜合規劃組組長劉姿君（左）等手持推手獎獎座。圖／體育署提供 分享 facebook 為了向體育界默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，教育部體育署自98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動，今天則正式對外公布108年的得獎名單，向各界介紹本年度對體壇貢獻卓著的推手們。

國家體育事業的發展，除了政府單位的資源挹注與推動外，同時也需要民間企業、團體及個人投入金錢或時間，與政府攜手共創國家體育進步的動力。

「體育推手獎」獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，今年度在各方踴躍參與下，總收件數達92件，創歷年參與件數新高。經評審委員審查後，共計頒發78個奬項，其中包含贊助類55件及推展類23件。

本次受奬名單中，「台灣電力股份有限公司」、「合作金庫商業銀行股份有限公司」、「國泰人壽保險股份有限公司」、「台灣土地銀行股份有限公司」等4家，同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，培育出無數優秀選手，代表我國出征各大國際賽事取得佳績。

今年也有6家企業團體及8位個人為首次參與推薦並獲獎，足見每年均有新的體育推手，讓體育人的努力及光彩得以接續傳承。