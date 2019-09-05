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台北羽賽／追平單站最佳成績 呂家弘拍落黃永棋晉8強

2019-09-05 17:59聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

呂家弘拍落第七種子香港好手黃永棋。記者陳正興／攝影
呂家弘拍落第七種子香港好手黃永棋。記者陳正興／攝影
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台北羽球公開賽今天進行各組16強賽事，台灣好手呂家弘男單16強面對大會第7種子、世界排名31的香港好手黃永棋，在68分鐘的三局大戰以21：16、13：21、21：17辛苦取勝，打下台將本日首勝。

目前世界排名第65的呂家弘，過去在超級300賽生涯最佳成績為4強，台北羽球公開賽的最佳表現則是8強，今天面對過去有過一次交手經驗的黃永棋，首局呂家弘在14平、三度平手後打出7：2攻勢先下一城，次局雖追到4：4，仍遭對手要回領先，扳平局數。

決勝局呂家弘重整旗鼓，在地主球迷的加油下，克服開局1：7的落後劣勢，反倒在13平後逆轉，追平生涯在台北羽球公開賽的最佳成績。

身為地主選手，在自家球迷面前打球，呂家弘不感覺到壓力，反倒人越多越興奮，「但去年在這樣的情況下腦筋突然一片空白，自己打法也比較單調，但今年改進缺點，第三局追上時就有感覺有機會拿下勝利。」

呂家弘在亞錦賽後因賽程安排下，直到本周才又重回國際賽賽場，他也坦言自己的身體狀況不是很理想，雖然今天取勝但身體很疲勞，也還沒進入狀況，接下來他也會繼續努力，將自身調整到最佳，突破此站個人最佳成績。

女單部分，「小小白」白馭珀今天女單16強面對泰國好手金達蓬，最終以11：21、12：21落敗，吞下對戰6連敗，至今交手勝場都未開胡，「小小白」賽後表示，自己節奏上掌握沒做好，失誤也偏多，回去就是再加強、檢討，但她強調，不論做出怎樣的變化，唯一不變的就是享受場上每一球的那份心情。

「小小白」白馭珀不敵金達蓬，苦吞對戰6連敗。記者陳正興／攝影
「小小白」白馭珀不敵金達蓬，苦吞對戰6連敗。記者陳正興／攝影
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